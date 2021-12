Christmas Carols and Dance: balli alla corte di Elisabetta d'Austria, un té con Jane Austen e gospel

Musica natalizia e balli d'epoca per tutti: sabato 11 dicembre si svolge, al centro congressi del Porto Antico, il Concerto di Natale 2021 (inizio ore 20.30, ingresso libero previa prenotazione). In scaletta i celebri brani della tradizione natalizia rivisitati in chiave swing con la partecipazione del quartetto jazz formato da Luca Ambrosi alla chitarra, Emiliano Matera alla batteria, Luca Sabatini al basso e Max Giglio alla voce. Agli allievi della S.S.D. a r.l. Spaziodanza sarà invece affidata la messa in scena di alcuni dei quadri danzati più onirici della storia del balletto ispirati a “Lo Schiaccianoci”.

L’ingresso è libero previa prenotazione all’indirizzo web: https://concertonatalegenova.eventbrite.com

Gruppi di danza in costume

L’evento è l’apice di una serie di appuntamenti intitolati “Christmas Carols and Dance” che prevedono due appuntamenti al Palazzo della Borsa a ingresso libero:

il 4 dicembre alla sera “Alla corte di Elisabetta d’Austria” (dalle 19.30)

il 5 dicembre al pomeriggio “Un Tea con Jane Austen” (dalle 15.30).

Si tratta di spettacoli e workshop di gruppi di danza in costume provenienti da tutta Italia e coordinati dalla Compagnia Italiana Teatro e Danza diretta da Livia Ghizzoni (Costumi Atelier Bogetti di Genova).

Musica

Mercoledì 8 dicembre, invece, è la volta della musica gospel, con il coro Jingle Jam Singers che si esibisce subito dopo l’accensione dell’albero di Natale in Piazza De Ferrari, prevista per le ore 18.

Mentre l’11 dicembre le vie del centro storico vengono rallegrate dalla musica bandistica di 6 formazioni, provenienti da Ovada, Ceranesi, Savona, Camogli, Cogoleto e Lavagna che eseguiscono melodie natalizie, contribuendo a infondere l’atmosfera e la magia della festa. Tre i percorsi, che prendono il via intorno alle 16 e che si chiudono tutti in Piazza San Lorenzo con un grande concerto finale previsto intorno alle ore 17.

Il primo percorso parte dalla Darsena (Museo del Mare) con fermata all’Acquario, al porto antico (Calata Mandraccio/Cattaneo), a Raibetta, in via San Lorenzo per raggiungere Piazza San Lorenzo.

Il secondo percorso si snoda da Piazza Sarzano, proseguendo per Stradone Sant'Agostino, Giardini Luzzati, Piazza delle Erbe, Piazza Matteotti, in via San Lorenzo, per poi terminare in Piazza San Lorenzo.

il terzo percorso parte da Piazza della Meridana, verso Via Garibaldi, Piazza Fontane Marose, scendendo per Via Luccoli, Piazza Campetto, via Scurreria e raggiungere Piazza San Lorenzo.

Il Christmas Carols and Dance 2021, organizzato dall’Assessorato al Turismo e al Marketing Territoriale del Comune di Genova, da Camera di Commercio e Porto Antico di Genova, vede la direzione artistica di Luca Sabatini e Stefania Schintu in collaborazione con S.S.D. a r.l. Spaziodanza.