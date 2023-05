Ultimo appuntamento stagionale con “Chimica & Cucina” a tema Sicilia e Sardegna

“La più bella regione d’Italia: un profluvio inaudito di colori, di profumi, di luci, una grande goduria.” Uno scienziato come Sigmund Freud apostrofava così la Sicilia e certamente avrebbe detto altrettanto parlando della Sardegna. La perenne commistione di etnie diverse con le loro usanze, le loro culture e le loro cucine hanno reso unica questa parte d’Italia. Giunti all’ultima serata di “Chimica & Cucina” per la stagione 2022-2023, ci saluteremo con le delizie offerte dalle due perle italiche.

Come di consueto, l’evento è presentato dal Prof. Riccardo Carlini, docente di chimica presso il Liceo Artistico “Klee-Barabino” di Genova, divulgatore scientifico e ricercatore, che guiderà i presenti alla scoperta delle curiosità e delle peculiarità scientifiche degli alimenti e dei vini italiani. Il prossimo incontro si terrà giovedì 11 maggio alle ore 19 presso il ristorante “Da Ö Vittorio” a Recco. Durante l’interessante conferenza del prof. Carlini potremo scoprire tutti i segreti dei gustosissimi cibi isolani come le arance, il mirto, le mandorle, il pesce attraverso ricette gastro-scientifiche, esperimenti e pillole di sana alimentazione. La cena a tema, poi, completerà la serata trasformando la conoscenza in gusto.

Menù

Salmone marinato al Tarocco di Sicilia con finocchietto croccante

Focaccia col formaggio, palamita salata e pomodorino Confit

Spaghetti con il tonno alla Carlofortina

Involtino di pesce spada

Cannoli siciliani

accompagnato da un fresco Vermentino di Sardegna Costamolino Argiolas

L’evento è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura della Città di Recco e da Pro Loco Recco. Partner della serata sarà la Farmacia Pennino di Santa Margherita Ligure che offrirà un utile omaggio a tutti i partecipanti.

Prenotazioni: Da O Vittorio Tel. 0185 74029 – info@daovittorio.it

Pro Loco Recco– Tel. 0185 722440 – WA 3348754058