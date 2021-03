Chiavari in Fiore: la 18esima edizione della mostra-mercato torna a maggio

Il 15 e 16 maggio 2021 avrà luogo la 18esima edizione di "Chiavari in Fiore".

La manifestazione, organizzata in ricordo di Claudio Sanguineti, ideatore dell'evento, si svolgerà nel centro storico di Chiavari: le vie si trasformeranno in una grande serra in occasione della mostra-mercato di fiori e piante ornamentali, un modo originale per salutare la bella stagione.

L'evento è organizzato da Comune di Chiavari, Civ di Chiavari, Confcommercio, Camera di Commercio di Genova e Promotour.