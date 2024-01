Chaos: un film di fantascienza negli abissi del Mar Mediterraneo

Mercoledì 10 gennaio riprendono, dopo la pausa natalizia, gli incontri degli Amici dell’Acquario. Introdotto da Paolo Piccardo, esperto in film di fantascienza, si assiste alle consuete ore 17 alla proiezione di CHAOS, film di fantascienza ambientato nell’anno 2112 al largo della Grecia, nel punto più profondo del Mediterraneo, per la regia di Giorgio Magarò.

Prima della proiezione, a partire dalle ore 16, è possibile visitare in sala Blu la mostra “Non c’è come andare in profondità” dove sono esposti modelli in scala, scenografie, oggetti di scena e costumi, video e foto del dietro le quinte del film. Saranno inoltre presenti il regista e gli attori. Ingresso gratuito.

Sinossi di Chaos

Siamo nell'anno 2112, al largo della Grecia, nel punto più profondo del Mediterraneo, l'abisso Calipso a 5270 metri di profondità. In questo punto un'esplosione, forse causata da un violento sciame sismico, ha distrutto una base scientifica uccidendo tutti i ricercatori sottomarini. Un equipaggio viene quindi incaricato di scendere in profondità a bordo di un batiscafo per indagare sulle cause del disastro ma si troverà dinnanzi ad eventi inspiegabili, aldilà di qualsiasi logica scientifica e razionale. Un'avventura che metterà a dura prova il coraggio, le relazioni e la conoscenza di sé dei protagonisti.

Chaos è un film realizzato con la tecnica delle MINIATURE, ispirandosi alla fantascienza degli anni '70 ed utilizzando modelli in scala (sia dei veicoli che delle scenografie interne ed esterne) realizzati interamente a mano con materiali di recupero e sovrapposizione degli attori con riprese in green screen. Una tecnica sperimentale ed innovativa, creativa e sostenibile. L'intero film è stato inoltre realizzato utilizzando esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili. La lavorazione del film è durata due anni da ottobre del 2021 alla primavera del 2023.

La prima si è svolta in sold-out a Pavia il 18 maggio 2023 con il patrocinio del Comune.

Regia e soggetto originale: Giorgio Magarò

Sceneggiatura e dialoghi: Francesco Menichella

Musiche: Roberto Aglieri

Attori: Luigi Cori, Inga Babenko, Angelo Grisostomi, Eleni Blinishta, Anna Buffelli e Marco Delugan.

Ha collaborato inoltre la cantante greca Filiò Sotiraki con una splendida esecuzione di un brano tradizionale ellenico.

Giorgio Magarò è regista e videomaker indipendente, si occupa di audiovisivi a carattere sociale e didattico oltre alla realizzazione di performance multimediali di spettacoli dal vivo, videoclip musicali e produzioni indipendenti di film e cortometraggi. Focus della sua riflessione artistica è il viaggio fantastico e fantascientifico dell'essere umano tra percorso interiore ed onirico. Al suo attivo diverse opere tra le quali i cortometraggi Still, Ciao Galaxy, Limbo ed i lungometraggi Halien, Space Truckin', L'isola sbagliata e Chaos. Attualmente è in preproduzione il nuovo film “L'albero di Tesla”.

Come ormai consuetudine da 29 anni gli incontri si svolgono ogni mercoledì alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario e sono offerti gratuitamente alla città e a tutte le persone curiose di Scienza.

Il ciclo di mercoledì scienza “Le impronte della scienza nella nostra vita” è realizzato in collaborazione con Acquario di Genova, Costa Edutainment e Università di Genova.