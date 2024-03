Cesarea Street Party by Friends

Al via alla stagione 2024 targata FRIENDS, che partirà con l'ormai tradizionale e originale “Street Food Party” di Via Cesarea in versione “Spring”.

Siamo ormai giunti alla decima edizione dell’evento realizzata grazie alla professionale collaborazione con gli amici Fortunato Di Marco e Francesca De Mattei del Don Cola Cafè, a Marco Oberti e agli amici di Oberti, a Riccardo De Giorgi e gli amici della Goletta Tender, a Marco Scorsino e gli amici di Massarija, a Giovanbattista Magno e gli amici di Bowl, oltre alla Gelateria Caprafico e Panino Marino e naturalmente il fondamentale supporto del CIV “Il Giardino di Cesarea”.

Come sempre, ci ritroveremo tutti a partire dalle 19 con uno staff che vi offrirà un aperitivo diverso dai soliti standard perchè basato sul concetto di "Street Food", per l'occasione verranno installate alcune isole del gusto direttamente in strada. Durante la serata potrete quindi gustare cannoli, frittini e arancini siciliani, pucce, pizze e panzerotti, mini bowl, burger e coni con fritti di pesce, focacce, focaccia al formaggio, mini panini e tartare, gelati, verranno quindi soddisfatti i gusti di tutti voi.

Per questa “Special Edition” del nostro Cesarea Street Party avremo inoltre il piacere e l’onore di essere supportati da due importanti attività commerciali del territorio:

CASCOBENE - sponsor della serata metterà a vostra disposizione 2 caschi in omaggio che regaleremo dopo estrazione;

SPAZIO GENOVA - Concessionaria DR sponsor della serata vi invita a scoprire DR 1.0 elettrica presso il proprio stand, un consulente sarà a disposizione per info su tutta la gamma DR.

Come al solito il tutto verrà accompagnato da un sottofondo musicale idoneo alla situazione che si andrà a creare, con la musica italiana, dance e revival più bella... dal 1980 ad oggi!

In consolle:

Marco Trentini DJ

Mingus DJ

E come sempre le immagini della serata saranno immortalate dal Maestro Mattia Vannini Photographer.

Welcome to FRIENDS Party

Per info:

340/5832939 (Marco)

335/7429708 (Mingus)

Per prenotazioni presso i singoli locali della via:

010/0926990 (Don'Cola)

https://massarija.plateform.app/ (Massarija)

010/3027287 (Oberti)