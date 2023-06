Cena in Giallo a Marsiglia di Davagna

Prezzo non disponibile

Il prossimo sabato 24 giugno entra nel caldo mondo del giallo con la Cena in giallo a Marsiglia, la frazione delle Centenarie!

Di cosa si tratta? La Cena in Giallo a Marsiglia è una cena a tutti gli effetti, all’aperto tra le vie di Marsiglia, frazione del Comune di Davagna (17’ da Prato - Capolinea linea 13).

La particolarità di questo evento, oltre all’incantevole colpo d’occhio, è che tutti i partecipanti saranno vestiti di giallo e dovranno portare con sé stoviglie e occorrente per apparecchiare la propria tavola. Tovaglie e tovaglioli di tessuto, piatti, bicchieri, centrotavola, fiori e candele, tutto rigorosamente giallo!

Il cibo sarà preparato a casa e portato pronto, non è concesso cucinare o accendere barbecue in loco. Panche, tavoli e acqua sono messi a disposizione da Pro Loco Davagna.

L’obiettivo è di vivere una serata emozionante, coinvolgendo il più grande numero di persone possibile, stimolando la voglia di stare tutti insieme in una grande festa calorosa e conviviale. La partecipazione è gratuita e l’invito è rivolto a tutti, dai bambini alle persone adulte, quindi consigliamo di coinvolgere anche i parenti più anziani! Il ritrovo sarà alle 19:00 per prendere posto e preparare la tavola, intorno alle 19:30/20:00, con lo sventolio dei tovaglioli daremo inizio alla cena!

