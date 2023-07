Celtic Festival al Lago delle Lame: rievocazioni, musica, animazioni e gastronomia

Torna anche quest’anno da venerdì 7 a domenica 9 luglio, nella stupenda cornice che è il Parco del Lago delle Lame in località Rezzoaglio (Ge), la XXVI edizione del “Celtic Festival al Lago delle Lame”. Il festival celebra come merita il 25mo anniversario, perché il 2022 era un'edizione ridotta post COVID, con un ricco programma di gruppi sia storici che musicali.

Nel corso di questo lungo weekend verrete accolti da un mondo celtico che vi catapulterà indietro nel tempo tra guerrieri celti e romani, nei loro accampamenti storici o intenti a difendere il loro territorio a colpi di spade, scudi e catapulte romane. Tutti questi fantastici scenari storici saranno contornati da meravigliosa musica celtica, tradizionale irlandese e scozzese con violini, cornamuse, arpe celtiche suonati da gruppi e musicisti di altissimo livello.

Oltremodo il pubblico partecipante avrà l’opportunità di sperimentare moltissime altre attività, adatte sia a grandi che piccini come: la lettura delle rune a cura della fondazione Amon, racconti di fiabe nel bosco, giocolieri del fuoco, artigianato, banchetti di prodotti celtici, artisti e pittori di fama internazionale provenienti da ogni dove della penisola italica, come Gabriele Buratti già conosciuto per le sue campagne di sensibilizzazione in tutta Europa contro lo sterminio dei rinoceronti. E ancora gioielli celtici in argento con l'antica tecnica della colatura, vi sarà un momento importante curato da Leoni art (Corrado Leoni, noto artista Genovese che ha firmato con le sue opere le più prestigiose navi da crociera e ha regalato ai genovesi le sue meravigliose opere nei sottopassi di Brignole).

Inoltre un team di persone della Digitalprint di Borzonasca cucirà personalizzando le magliette del 25mo Celtic Festival Lago delle Lame oltre ad altri interessantissimi gadget. La Compagnia della Porta Nascosta sarà presente con i bagni di gong, il salto nel fuoco, il labirinto di luce, i racconti Bardici e tanto altro come da programma.

Non meno importante la parte eno-gastronomica: Angus alla griglia, stufato di Angus alla birra, stinchi affumicati, zuppe celtiche, oltre alle buonissime birre tradizionali irlandesi curate dal team del Molly Malone di Genova Pegli che per l'occasione sarà presente anche con un wisky o whiskey (a seconda se irlandese o scozzese) corner e alcuni simpatiche attività con gadget in omaggio. Dopo la degustazione dei numerosi piatti che accontenteranno tutti anche vegetariani vegani o celiaci ci sarà l'immancabile Ippocrasso Hippocras Commendae.

Dalle 18 del.venerdi 7 luglio alle 23:30 e oltre della domenica 9 luglio si altereranno decine di musicisti e gruppi musicali solisti, tutti legati dallo stesso spirito celtico che ha popolato questi luoghi e dato le radici ai Liguri anni fa e che ancora vive grazie a questi eventi.