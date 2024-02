Cavalieri a difesa del Tesoro: evento di Carnevale al Museo Diocesano

l Museo Diocesano ritornano gli eventi per famiglie … un modo per imparare divertendosi con tante novità per grandi e piccini.

Si parte proprio domenica 11 febbraio alle ore 15,30 con “Cavalieri a difesa del Tesoro”, un pomeriggio legato al periodo del Carnevale che porterà i più piccini in un viaggio nel tempo … trasformandoli in cavalieri e dame … a difesa del Tesoro! Il percorso si snoderà tra il Museo Diocesano e il Museo del Tesoro della Cattedrale, una vera avventura tra arte, musica, giochi e stelle filanti! Aspettiamo tutti quanti travestiti da dame, cavalieri e draghi!

Festeggiamo il Canevale assieme con un pomeriggio che porterà i più piccini in un viaggio nel tempo … trasformandoli in cavalieri e dame … a difesa del Tesoro! Il percorso si snoderà tra il Museo Diocesano e il Museo del Tesoro della Cattedrale, una vera avventura tra arte, musica, giochi e stelle filanti! Aspettiamo tutti quanti travestiti da dame, cavalieri e draghi!

Biglietto € 15,00 (1 bambino + 1 genitore) € 20,00 (Genitori+ bambini)

Per informazioni e prenotazioni: tel. 010/2475127 info@museodiocesanogenova.it