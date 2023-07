“La scoria infinita” con Caterina Guzzanti apre il Comicity Festival al Porto Antico

La nuova edizione del Comicity Festival organizzato da Teatro Stradanuova prende il via giovedì 6 luglio in Piazza delle Feste al Porto Antico. A inaugurare la manifestazione sarà Caterina Guzzanti con “La scoria infinita”, insieme ad Arianna Gaudio, Federico Vigorito e le musiche dal vivo di Filippo Gatti.

Tratto dal libro di Arianna Gaudio (edizioni Strade Bianche/Stampa Alternativa) e dall’omonimo podcast. Nello show si incontrano “creature fantastiche e realissime che prendono vita e si muovono variopinte, disarmanti e micidiali nei loro habitat più selvaggi: l’autobus, il supermercato, il treno regionale, l’area cani, dove ignari o non curanti danno il meglio e il peggio di sé”. I personaggi, messi in scena dalla leggendaria capacità mimetica di Caterina Guzzanti, si intrecciano in situazioni in cui ci siamo probabilmente trovati tutti nella nostra vita e ne abbiamo riso, ci hanno sorpreso o ci hanno fatto arrabbiare. Biglietti e info su teatrostradanuova.it

Venerdì 7 luglio, sempre in Piazza delle Feste, il Comicity Festival prosegue con “Canzoni carine e altre meno”, con Valerio Lundini & i Vazzanikki. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Caterina Guzzanti

Dai mitici esordi del Pippo Chennedy Show con il fratello Corrado e Serena Dandini, alla prima edizione di LOL – chi ride è fuori, alla quarta attesissima stagione di Boris, Caterina Guzzanti non ha bisogno di presentazioni, essendo attrice, comica, imitatrice, tra le più apprezzate e note del panorama italiano. Negli anni affianca spesso Corrado e Sabina, come ne L’ottavo nano e Il caso Scafroglia e altri, ma poi si affranca dai fratelli e dalla Rai per prender parte ai programmi della Gialappa’s Band Mai dire lunedì, Mai dire martedì e Mai dire Grande Fratello su Italia 1. In questi anni crea una propria galleria di personaggi, fra cui spiccano la “contessina Orsetta Orsini”. Dal 2007 al 2010 interpreta appunto il ruolo di Arianna nella serie ormai cult Boris, affiancando Francesco Pannofino in un totale di tre stagioni più la versione cinematografica Boris – Il Film. In Tv ha anche affiancato il pianista Stefano Bollani nella conduzione delle sei puntate di Sostiene Bollani. Ha collaborato con il gruppo bolognese Lo Stato Sociale per l’uscita del loro secondo album L’Italia peggiore, comparendo nel brano Instant classic.

Federico Vigorito

Attore e regista per produzioni nazionali, al suo attivo ha circa 40 spettacoli, tra i quali ricordiamo “Il Vantone” di P.P. Pasolini alla 58ma edizione del Festival dei due Mondi di Spoleto, “Golden He” di C. Piraino vincitore del Festival Ermo Colle 2016, “La Ridicola Notte di P.” di M. Berardi per il Napoli Teatro Festival 2018, “Antigone” di Sofocle, di cui cura oltre alla regia anche traduzione e adattamento. Fondatore del Premio Internazionale di Narrativa “Luigi di Liegro”.

Filippo Gatti

Cantautore e produttore romano, classe 1970. Collabora in qualità di autore, arrangiatore, musicista e produttore artistico con diversi artisti della scena musicale italiana (Riccardo Sinigallia, 24 Grana, Banco del Mutuo Soccorso, Bruno Lauzi, Marina Rei). Con una speciale attenzione alla canzone umoristica (Bobo Rondelli, Andrea Rivera, Ivan Talarico). Partecipa al Festival di Sanremo 2014 come coautore e produttore delle due canzoni, Prima di andare via e Una rigenerazione, presentate da Riccardo Sinigallia e contenute nel disco Per tutti, di cui firma anche la canzone Le ragioni personali. Ha pubblicato dal 1994 tre album con il gruppo Elettrojoyce e dal 2000 tre album come solista.

Arianna Gaudio

Attrice e autrice romana, lavora nel panorama multistrato del teatro indipendente collaborando anche con registi come Lisa Ferlazzo Natoli (Tre sorelle, La casa d’argilla, IF). Ha fatto parte del gruppo D.I.R.E. organizzando serate incentrate sul recupero della tradizione del racconto orale. È la voce recitante de “Le Romane” gruppo folkloristico femminile. Ha lavorato alle trasmissioni televisive “La prova dell’otto” (MTV) con Caterina Guzzanti, anche come autrice, e “Un due tre stella” (La7) con Sabina Guzzanti. È autrice e attrice del monologo satirico “Vota Kurt Cobain”.