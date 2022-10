Castagnata al Parco delle Fontanine di Rapallo

Domenica 23 ottobre torna finalmente la castagnata organizzata dall’Associazione Culturale “Parco delle Fontanine” di Rapallo, dopo due lunghi anni di assenza. Oltre alle caldarroste e alle merende offerte a tutti, saranno presenti: Andrea maucci di "Le voci del Tigullio", che terrà un laboratorio di canto d'insieme e Loreta Curumi di "Nassa Rapallo", che curerà un laboratorio artistico. Entrambe le attività sono dedicate alla fascia di età 6/12 anni.

L'Associazione New Life Resuscitation (che si occupa di corsi di BLSD – Basic Life Support e Defribillation per tutte le fasce d’età; Primo Soccorso per Scuole, Sport, Lavoratori e altro) offrirà una esercitazione per insegnare manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Domenica sarà anche l’occasione di presentare il calendario del parco: il Parcondario 2023. Si necessita inoltre di volontari per il taglio delle castagne, chi potesse dare una mano è atteso verso le ore 14.