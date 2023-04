Iniziative e visite speciali a Casa Carbone a Lavagna

Speciali picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”, visite, passeggiate ed escursioni guidate: sono queste le attività proposte nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS da nord a sud Italia per Pasqua e Pasquetta 2023. Un’occasione per trascorrere le giornate di festa in modo originale e divertente, godendo del contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta di alcuni dei tesori del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano.

A Casa Carbone, Lavagna, da sabato 8 a lunedì 10 aprile saranno in programma visite speciali per conoscere la storia della famiglia di Emanuele e Silvia Carbone, che hanno donato il Bene al FAI, mentre per il giorno di Pasquetta è prevista l’apertura eccezionale dalle ore 10 alle 18 con possibilità di visite libere o guidate.

Per chi desiderasse unire alla conoscenza del Bene un itinerario a piedi nel circondario - adatto anche ai giovanissimi - l’associazione Le Pietre Parlanti di Lavagna accompagnerà il pubblico “Alla scoperta dell’oro blu” nella Valle dei Berissi: camminando tra paesaggi terrazzati tipicamente liguri, si scopriranno luoghi ricchi di storia legati all'ingegnoso sfruttamento dell'acqua da parte dell'uomo nei secoli (partenza alle ore 10 da Casa Carbone; pranzo al sacco sulla via Basso Marina alle 12:30; rientro a Casa Carbone alle 14:30 e visita guidata alle 15.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2023” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo dei main sponsor BNP Paribas Cardif e Citroen per il primo anno sostenitori del progetto, di Pirelli, accanto al FAI dal 2006, che rinnova per l’undicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa, e di Delicius che conferma per il terzo anno il suo sostegno al progetto.

Biglietti

Ingresso con visita guidata: intero € 9; iscritti FAI € 4; ridotto residenti Lavagna € 7; ridotto 6-25 anni € 7; famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 25; bambini fino a 5 anni gratuito.

Percorso Alla scoperta dell’oro blu con visita guidata a Casa Carbone: intero € 15; iscritti FAI e ridotto residenti Comune di Lavagna € 10; ridotto 6-25 anni € 10; famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 40; bambini fino a 5 anni gratuito.

Per informazioni:

Casa Carbone, Via Riboli 14 – Lavagna (GE), tel. 0185 393920; faicarbone@fondoambiente.it;

www.fondoambiente.it