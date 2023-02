Carnevale dei Sestieri del centro storico di Genova: concerti, sfilate e attività per bambini

Da venerdì 17 a sabato 25 febbraio i tre Sestieri del centro storico genovese si uniranno per festeggiare il Carnevale animando le strade di Prè, Molo e Maddalena con concerti, danze, attività per bambini e parate in maschera. La manifestazione è il primo momento pubblico condiviso dai tre Sestieri a seguito del Patto di Sussidiarietà del centro storico di Genova, una co-progettazione promossa nell'ambito del Piano Caruggi e denominata "Progetto di Comunità per i Sestieri di Prè, Molo e Maddalena" tra il Comune di Genova e più di 90 enti del terzo settore, coordinati dalla Cooperativa Sociale Il Cesto. Gli obiettivi concordati sono il miglioramento di vita delle persone che abitano, lavorano, transitano e vivono il centro storico, favorire la partecipazione civica, promuovere una comunità educante e costruire un tessuto sociale sempre più inclusivo, coeso e interculturale.

Programma

Venerdì 17 febbraio

#Molo

Lumos Party - Ballo di Carnevale

Al Chiostro di Santa Maria di Castello, ore 17:30-18:30

In collaborazione con Cooperativa Dafne e Genova Dreams

Concerto MGZ

Area Archeologica Giardini Luzzati, ore 22

In collaborazione con Cooperativa Il Cesto e Giardini Luzzati

Sabato 18 febbraio

#Prè #Maddalena

Corteo di Carnevale

Dal Sestiere della Maddalena:

partenza ore 15, Piazza della Maddalena in compagnia di un trampoliere e un giocoliere

Dal Sestiere di Prè:

partenza ore 15, Commenda di Prè

Piazza delle Marinelle con trucca bimbi e consegna gadget rumorosi - Piazzetta Sant'Elena - Piazza dei Trogoli con animazione per bambini 3 - 6 (laboratori e pentolaccia) - Via Prè - Piazza Santa Sabina Casa della giovane - Vico untoria - Piazza del Campo, dove si canterà una canzone di Fabrizio De Andrè per festeggiare il suo compleanno

Arrivo ore 17, Piazza Don Gallo Punto di incontro dei due cortei dove verranno distribuite caramelle, bugie e merenda per tutti

“In portantina a Palazzo Spinola! Vieni in maschera e fotografati su una piccola portantina”

Durante il Corteo di Carnevale nell'atrio di Palazzo Spinola i bambini avranno la possibilità di fotografarsi all'interno di una piccola portantina in legno

#Molo

Carnevale a Casa Colombo: facciamo festa con Inti

Casa Colombo, ore 15

Un Carnevale per tutti: laboratorio creativo per bambini, passeggiata interculturale MigranTour per adulti e danza in costume per tutti i partecipanti

Organizzato dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro in collaborazione con MigranTour e Ass. Tierra del Sol

Concerto Hybrid Bass

Area Archeologica Giardini Luzzati, ore 22

In collaborazione con Cooperativa Il Cesto e Giardini Luzzati

Domenica 19 febbraio

#Molo

Pentolaccia e bugie

Piazza Giardini Luzzati, ore 16:30

In collaborazione con Cooperativa Il Cesto e Giardini Luzzati

Concerto degli Extraliscio

Giardini Luzzati, ore 18:30

In collaborazione con Cooperativa Il Cesto e Giardini Luzzati

Martedì 21 febbraio

#Prè #Molo #Maddalena

Parata in maschera del Centro Servizi per la Famiglia Centro Est con i bambini e le bambine di tutto il centro storico insieme alla Banda Faladeira

Dal Sestiere del Molo:

ore 16:20 Partenza Piazza Teresa Mattei

Giardini Luzzati - Via San Donato - Via San Bernardo - Via Canneto il curto - Piazza Banchi

ore 17:45 Arrivo Caricamento

Dal Sestiere di Prè:

ore 16:20 Partenza Piazza delle Marinelle

Via Prè - Via Gramsci lato mare

ore 17:45 Arrivo Caricamento

Sabato 25 febbraio

#Prè

Pentolaccia in Campo

Piazza del Campo, ore 10

Mostra mercato artisti e artigiani

Piazza Don Gallo, ore 10

Mostra fotografica "Un, due, tre, tra le mani un libro c'è" di Marianna Langella

Piazza Don Gallo, ore 15

Narrazione della storia: "Le Tre Gallinelle" a cura dell'associazione "Le Mileggiame"

Piazza Don Gallo, ore 16

Canti dei Trallallero folk genovese con "I RECUGGEITI"

Piazza del Campo, ore 16

Prima pentolaccia per bambini 3/6 anni

Piazza del Campo, ore 16:30

Seconda pentolaccia per bambini 6/11 anni

Musicisti on the Road