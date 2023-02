Carnevale nel centro storico con doppia sfilata delle maschere

Sabato 18 febbraio dalle ore 15 un’allegra e variopinta carovana animerà le vie e le piazze del centro storico di Genova, coinvolgendo i sestieri della Maddalena e di Prè, con due cortei:

uno con partenza da piazza della Maddalena accompagnato da un trampoliere e un giocoliere e dal ritmo dei tamburi;

Il secondo con partenza da Piazza delle Marinelle.

Il tema sarà il colore e il valore delle differenze. I due cortei dopo un giro tra i vicoli dei rispettivi sestieri si incontreranno in Piazza Don Gallo alle ore 17, dove verranno distribuite caramelle e bugie per tutti.

Le bambine e i bambini del Nido d’infanzia Vico Rosa, gestito dalla cooperativa Sociale Mignanego, sono stati coinvolti nei preparativi. I loro cartelli multicolore verranno appesi per rendere più bello e vivo il quartiere, invitando abitanti, passanti e negozianti a prendere parte all’iniziativa. Le loro creazioni su stoffa addobberanno passeggini e biciclette per la carovana carnevalesca.

“Desideriamo che il centro storico sia cuore e punto d’unione di Genova in una dimensione in cui la rigenerazione degli spazi si intreccia con la rigenerazione del tessuto sociale. Vogliamo offrire nuovamente un’occasione di incontro e di scambio tra le persone, per incoraggiare la partecipazione, la coesione e la responsabilità sociale - afferma Paola Campi, Presidente della cooperativa Mignanego -. Partecipare a eventi culturali negli spazi pubblici, fare insieme genitori e figli, è un’opportunità educativa per riscoprire la bellezza dell’agire collettivo e il valore di una comunità partecipata e co-educante”.

L’evento è organizzato insieme ad altre realtà dei Sestieri della Maddalena e Pré e si inserisce all’interno del calendario eventi per il Carnevale del Sestiere del Molo.

Iniziativa FuoriGioco, del progetto “Ip Ip Urrà – Infanzia Prima”, selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.