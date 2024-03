Cargo Market all'Albergo dei Poveri: due giorni all’insegna di artigianato, creatività, musica e street food

Torna a Genova Cargo Market: l’ottava edizione è in programma sabato 6 e domenica 7 aprile all’Albergo dei Poveri di Genova. Saranno due giorni all’insegna di artigianato, creatività e sostenibilità, con tanti espositori ma anche musica, installazioni artistiche, talk, lezioni di yoga e street food. L'edizione di aprile ruoterà intorno a un giardino segreto. Ingresso gratuito.

Cargo Market è l'evento che riunisce in luoghi storicamente importanti e rappresentativi di Genova i migliori artigiani, artisti, designer, stilisti e creativi, ciascuno attentamente e rigorosamente selezionato anche in base allo stile che ogni particolare edizione del market assume. In questo affollato Bazar si possono scoprire oggetti originali e incontrare persone, gustare buon cibo e bere bene, partecipare a workshop e ballare durante i concerti di musica dal vivo e i DJ set.

L’Albergo dei Poveri, nato a partire dalla seconda metà del Seicento quale istituto di assistenza pubblica destinato all’accoglienza di varie categorie di cittadini in difficoltà, ospiterà Cargo Market nei suoi saloni e corridoi meravigliosamente restaurati e nel giardino segreto.

Orari market

Sabato 6 aprile ore 11-22

Domenica 7 aprile ore 11-22

Il Secret Garden resterà aperto con l'area picnic & bar e la musica fino a mezzanotte il sabato e fino alle 23 domenica.

foto: fb@cargomarketgenova