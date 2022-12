Capodanno al cinema: film e brindisi all'America, Odeon e Sivori

Festeggiare Capodanno al cinema. Circuito brinda al 2023 insieme agli spettatori e dedica sette schermi alla serata più speciale dell’anno. America, Odeon e Sivori a San Silvestro mutano gli orari: i film finiscono in tempo per permettere al pubblico di riunirsi nel foyer, gustare il panettone, riempire il calice, alzarlo tutti insieme allo scoccare della mezzanotte e dare il benvenuto all’anno nuovo.

Per l’occasione sono stati scelti alcuni dei titoli più attesi e apprezzati di dicembre, con una scelta adatta a diverse richieste. All’America una commedia e un fantasy: “Il grande giorno” di Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo (inizio alle ore 21:45) e “Avatar – La via dell’acqua” in 2d (ore 20:30). All’Odeon si vedrà un’altra commedia, “La stranezza” di Roberto Andò sulla vita di Luigi Pirandello, interpretato da Toni Servillo, Salvatore Ficarra e Valentino Picone (ore 21:45), e ancora “Avatar – La via dell’Acqua” (ore 20:30), proiettato con una sofisticata tecnica 3d, adatta da Circuito in esclusiva per Genova. Al Sivori ci sono “Le otto montagne” con Luca Marinelli e Alessandro Borghi (ore 21), storia di montagna e di amicizia tratta dal libro di Paolo Cognetti, “Masquerade – Ladri d’amore” (ore 21:30), un giallo sentimentale diretto dal francese Nicolas Bedos e la commedia “Sì, chef! La brigade” (ore 21:45), sul sogno di aprire un ristorante che si avvera quando Cathy accetta il lavoro di cuoca per un gruppo di minorenni migranti.

In tutte e tre le sale, dopo il film brindisi con panettone e spumante. Biglietto comprensivo di film, panettone e spumante: 15 euro. Solo per gli abbonati biglietto ridotto a 13 euro da acquistare però direttamente al botteghino (non on line).