Torna la Camminata dei Babbi Natale in favore dell'Ospedale Gaslini

Torna domenica 18 dicembre a Genova la Camminata dei Babbi Natale in favore dell'Ospedale Gaslini, appuntamento giunto alla sesta edizione. L'evento di beneficenza è patrocinato dal Comune di Genova e organizzato dall'associazione escursionistica My Trekking. Partenza alle ore 10:30 in piazza De Ferrari per una giornata di ballo, cammino, musica, divertimento e solidarietà: per ogni iscrizione 5,00 euro andranno in donazione al Gaslini (reparto di Trapianto di midollo osseo).

La quota di partecipazione è di: 15,00 euro comprensiva del costume di Babbo Natale che resterà ai partecipanti (taglia unica adulto uomo/donna), pettorale, regali degli sponsor e donazione al Gaslini di 5,00 euro; 10,00 euro per chi possiede già un costume di Babbo Natale, comprensiva solamente di pettorale, regali degli sponsor e donazione al Gaslini di 5,00 euro. Bambini fino a 5 anni compresi: iscrizione gratuita (con abito proprio).

Iscrizioni

È possibile iscriversi in due modi:

1) Online cliccando su questo link https://forms.gle/MGiG86NfUFDeee2u7

Compilando il modulo di iscrizione ed effettuando il pagamento in uno dei modi indicati nel modulo

2) Di persona presso la sede My Trekking, piazza Piccapietra 85

- Da lunedì 12 dicembre a sabato 19 dicembre: orario continuato dalle 10 alle 19

- Domenica 18 dicembre dalle 9 alle 10

Sarà possibile iscriversi compilando un modulo cartaceo con i dati del partecipante e pagando in contanti o con carte (con carte occorrerà aggiungere il 2,5% di commissioni di Sumup) ritirando immediatamente il kit di partecipazione

Chi si iscrive online potrà ritirare abito e pettorale da lunedì 12 a sabato 17 dicembre presso la Sede My Trekking dalle 10 alle 19 con orario continuato; domenica 18 dicembre dalle 9 alle 10.

Per informazioni whatsapp al 335 1779367 o email a info@mytrekking.it

Programma

ore 09.00 apertura Sede My Trekking - Piazza Piccapietra 85 per ultime iscrizioni e ritiro abiti

ore 10.30 appuntamento per tutti i partecipanti in Piazza De Ferrari

ore 10.30 - 11.00: warm up (si balla!) con Amelia del Caribe Academy

ore 11.00 inizio Camminata per le vie del centro con La Banda musicale di Sampierdarena al seguito (2,5 km molto semplici)

ore 12.30 ritorno in Piazza de Ferrari e ballo sotto il palco

ore 13.00 fine evento

ore 13.00 - 14.00 per chi desidera continuare a far festa: tutti al Mercatino di San Nicola in Piazza Piccapietra.