Calendario dell’avvento al Castello d'Albertis

I Servizi Educativi della Cooperativa Sociale Solidarietà e Lavoro propongono un laboratorio per i bambini domenica 26 novembre 2023 alle ore 15:30 presso il Castello D'Albertis Museo delle Culture del Mondo.

Il Natale è ormai vicino e il Capitano ha nascosto per i più piccoli tanti tesori, uno per ogni giorno che si avvicina alla festa più emozionante dell’anno. In una divertente caccia al tesoro, i bambini dovranno scovare i tesori nascosti nelle sale del castello grazie alle loro abilità investigative. Alla fine, tutti i bambini potranno costruire il proprio calendario dell'avvento da portare a casa.

INFO

Costi: ingresso ridotto + 5 euro a bambino, ingresso ridotto per i genitori che nel frattempo vogliono visitare il castello.

Fascia di età: dai 7 anni.

Per info e prenotazioni: 0105578280 – castellodalbertis@solidarietaelavoro.it

È richiesta la prenotazione.