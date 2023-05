Bruchiamo Vegfest a Trensasco

Si chiama Bruchiamo Vegfest, si terrà sabato 20 maggio (h.16-24) presso il circolo Arci di Trensasco (Sant’Olcese, GE) e pone al centro la convivenza tra le specie, per offrire un assaggio di uno stile di vita senza sfruttamento animale.

Ci sarà tutto ciò che ci si può aspettare da una sagra e da un vero e proprio festival: una gustosa merenda, preparata dalle sapienti mani dello staff di Jaa-Nû (conosciuta e apprezzata gastronomia veg genovese), focaccette fritte spadellate per tutta la serata, una cena veg a menu fisso servita al tavolo (dalle 19 alle 21), chiacchierate con esperte (avremo la dott.ssa Susanna Penco, biologa, ricercatrice presso il dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università di Genova e la dott.ssa Denise FIlippin, biologa nutrizionista esperta in alimentazione 100% vegetale) e con ospiti attivi in progetti etici come Il Quadrato Luminoso e Il Cerchio Etico, poi ancora banchetti e tanta, tanta buona musica live!