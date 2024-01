Al Teatro Duse va in scena “Boston Marriage”, arguta commedia firmata da David Mamet

Da giovedì 25 gennaio al Teatro Eleonora Duse va in scena “Boston Marriage”, commedia firmata David Mamet, sceneggiatore (con varie candidature all’Oscar), premio Pulitzer e autore di varie pièce di grande successo come Glengarry Glenn Ross e American Buffalo.

La regia di Giorgio Sangati, con la versione italiana curata da Masolino d’Amico, si avvale dell’interpretazione di tre attrici come Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria. In un salotto vittoriano si ritrovano due donne, l’egocentrica Anna (Maria Paiato) e l’impulsiva Claire (Mariangela Granelli), un tempo sentimentalmente legate. L’espressione “Boston Marriage”, infatti, era in uso alla fine dell’800 per alludere a una convivenza tra donne economicamente indipendenti da uomini. Anna ora gode della copertura di un ricco protettore che le permette di vivere nel lusso e Claire chiede la sua complicità per conquistare una ragazza di cui si è perdutamente innamorata. L’incontro tra le due dame, inizialmente cordiale, diventa col passare del tempo un duello al vetriolo tra vanità e sarcasmo, pulsioni, invidie e cinismo, con colpi di scena rocamboleschi che coinvolgono anche una giovane e apparentemente ingenua cameriera (Ludovica D’Auria).

Boston Marriage è una commedia divertente, elegante, capace di scompaginare le regole ipocrite della società ottocentesca e di toccare tematiche come la differenza sociale, l’amore omosessuale, la condizione femminile. Il regista Giorgio Sangati presenta così lo spettacolo: «Il continuo gioco di facciate diventa la chiave di questa messa in scena dell’opera, che nasconde da un lato per rivelare dall’altro. È una prova per grandissime attrici come Maria Paiato e Mariangela Granelli, vere e proprie funambole della parola e dell’emozione che giocheranno insieme a Ludovica D’Auria questa bizzarra partita

all’ultimo sangue per smascherare ogni convenzione riguardo l’Amore».

Boston Marriage va in scena al Teatro Eleonora Duse da giovedì 25 a domenica 28 gennaio. Giovedì e sabato lo spettacolo inizia alle ore 19:30, venerdì alle 20:30 e domenica alle ore 16. Info e biglietti teatronazionalegenova.it