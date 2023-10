BossoConcept e le Stagioni dell’Angelo, in concerto il 22 ottobre alle 16 nella Sala Royale del Grand Hotel Savoia di Genova. In arrivo un nuovo appuntamento organizzato da Associazione Musicamica in collaborazione con Grand Hotel Savoia.

Questa volta protagonista sarà l’ensemble BossConcept che, formazione attiva dal 2001 sia a livello nazionale che internazionale e formata dal compositore e violoncellista Jorge A. Bosso, si esibirà con musica originale ed elaborazioni. Con questo concerto, “Le Stagioni dell’Angelo”, Bosso si propone di rileggere Piazzolla attraverso un’approfondita ricerca musicale. Si parte dal tango infatti, dai suoi umori, per poi arrivare al jazz e alla musica contemporanea, palpitante e geniale.

Ma veniamo alla composizione dell’ensemble che è un quartetto:

Ivana Zecca –> Clarinetto

Davide Vendramin –> Bandoneón

Jorge A. Bosso –> Violoncello

Paolo Badiini –> Contrabbasso

Le Stagioni dell’Angelo

Il concerto tenta di destare autentico fervore per un genere musicale oltre l’effimero passo del tempo. Nuova musica e versioni dei classici di Piazzolla convivono nel sempre meraviglioso parallelismo tra presente e passato. Le possibilità sono innumerevoli, la circostanza un privilegio.

Info e prenotazioni

Concerto con INGRESSO A OFFERTA LIBERA IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE MUSICAMICA

Domenica 22 ottobre ore 16, Sala Royale, Grand Hotel Savoia in via Arsenale di Terra 5 a Genova.

Direzione artistica a cura di Giovanna Savino.

Prenotazione obbligatoria al numero 339/6531632

Evento organizzato da Associazione Musicamica in collaborazione con Grand Hotel Savoia e inserito nell’ambito di Musicamica Liguria Festival Arti e Musica 2023.

Il programma del concerto

PromenadeV: Jorge A. Bosso (1966)

Invierno Porteño: Astor Piazzolla/Jorge A. Bosso

Primavera Porteña: Astor Piazzolla/Jorge A. Bosso

Un Tango Onirico: Jorge A. Bosso

Tango’s Gedanke: Jorge A. Bosso

Alegoríade un Tango: Jorge A. Bosso

Gettin’through the Mood of Tango: Jorge A. Bosso

Oblivion: Astor Piazzolla (1921-1992)

Otoño Porteño: Astor Piazzolla/Jorge A. Bosso

PromenadeIII: Jorge A. Bosso

Milonga Transfigurada: Jorge A. Bosso

BIOGRAFIE

BossoConcept Ensemble

Attivo dal 2001 sul panorama musicale nazionale e internazionale con nuove produzioni e prime esecuzioni assolute, ideate e create dal compositore e violoncellista Jorge A. Bosso.

Formazione poliedrica a organico variabile dal quartetto all’orchestra. Il loro repertorio spazia dalla musica classica fino ai suoni di confine, musiche nuove e rivisitazioni del passato sotto una prospettiva differente, al fine di creare un terreno fertile di orizzonti che entusiasmino.

Ospiti di numerosi festival musicali europei: Summer Jazz Festival di Piacenza, Morellino Classica Festival, Festival Jazz di Villa Celimontana, Stagione Musicale Amici della Musica di Sondalo, Stagione Musicale Teatro Filodrammatici Milano, Aloen Classica Festival, LaVerdi Stagione Estiva per citarne alcuni, accolti sempre positivamente dal pubblico e dalla critica per la loro originalità e per la particolarità dei progetti presentati.

BossoConcept nasce per proporre musica con la profonda convinzione che il mondo dei suoni sia pervaso da una fusione di stili, da un amalgama di tendenze, alcune più felici di altre. Ma senza dubbio alcuno, nell’istante in cui l’associazione di esperienze crea un tutt’uno col bisogno della sua ricezione, il miracolo accade. Il prodigio della bellezza del quale l’uomo diventa, involontariamente, testimone.

Maggiori info su Jorge Bosso e la sua esperienza su –> www.jorgebosso.com