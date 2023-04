Esoterismo e tarocchi nella libreria Books in the Piazza

Prezzo non disponibile

Sabato 8 Aprile la libreria Books in The Piazza dedicherà un’intera giornata all’esoterismo. A partire dalle ore 10 le porte della libreria si apriranno al consulto di Tarocchi e carte di Divinazione a cura di Ester. Prenotazione obbligatoria, seduta a offerta libera: il numero a cui rivolgersi per info e prenotazioni è 375 6571819.

In contemporanea con le sedute, mentre Vera leggerà i tarocchi, sono previsti interventi di Daniela che racconterà i principali arcani, maggiori e minori, le simbologie e la tradizione, a tutti gli appassionati presenti o ai semplici curiosi. I temi introdotti spazieranno dal paganesimo, riti e tradizioni, allo sciamanesimo, oltre ai misteri dell’antico Egitto e perfino ai parallelismi con i fumetti e i supereroi, fantasiosa incarnazione popolare di figure magiche e antichi sciamani. Non mancheranno accenni agli antichi dei, ai miti e alle ricerche sul potere psichico e infine al sogno e agli studi sulla dimensione onirica. La scaletta degli argomenti varietà in base alle interazioni con il pubblico e al grado di curiosità suscitato nei presenti.

In libreria sarà ovviamente allestita un’ampia selezione di pubblicazioni sul tema.