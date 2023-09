Book Pride a Genova: gli incontri sulla città tra storie di migrazioni e cambiamenti, passeggiate e presentazioni

Presentazioni, passeggiate, racconti: Genova mostra i suoi tanti volti negli incontri in programma a Book Pride, dentro e fuori Palazzo Ducale, dal 6 all’8 ottobre.

La città si svela nella passeggiata Di Berio in Berio che celebra le sedi della biblioteca civica cittadina nei suoi 200 anni di storia, nella camminata tra le erbe spontanee nate nei vicoli più reconditi della città e nella walking lecture, guidata dallo storico Gian Luca Porcile, da Palazzo Ducale al rinnovato Museo d’Arte Orientale E. Chiossone, esempio di architettura razionalista nel parco ottocentesco di Villetta Di Negro in pieno centro cittadino. Genova si racconta attraverso le parole di Lorenzo Beccati, autore televisivo e scrittore, collaboratore stretto di Antonio Ricci e celebre per i suoi doppiaggi e per aver dato voce al Gabibbo nel programma televisivo Striscia la Notizia, Ilja Leonard Pfeijffer, il poeta e scrittore nato a Rijswijk, ma residente dal 2008 a Genova, uno dei più noti autori contemporanei di lingua olandese e Antonella Botti che nel suo romanzo d’esordio rende un omaggio alla sua città d’adozione. La città, infine, si mostra nei festival (Suq, Flight, BookPop) e negli archivi nell’incontro che mette insieme tre archivi, tre ambiti, tre prospettive originali da cui guardare la città, alla luce delle storie custodite dai patrimoni storici.

Programma

VENERDÌ 6 OTTOBRE

12.30, Sala Camino

Sciamadda, avventura tra i carruggi

A cura di EDT Book

(Da 11 anni, Young Scuole)

Con Antonella Botti

Clelia aspetta di partire per l'America in cerca di fortuna con la sua famiglia, ma non sa che è destinata a restare a Genova, parcheggiata da una ricca zia. Il dolore è grande, la rabbia molta, e una strana profezia ricevuta al porto le fa capire che non c'è tempo da perdere: c'è una missione da portare a termine in fretta tra i carruggi di inizio ‘900. Il romanzo d’esordio di Antonella Botti, omaggio a Genova sua città d’adozione.

15.45, Book Pride Off alla Biblioteca Berio

INCROCI. Di Berio in Berio

Con Moira Minafro, Valentina Fusco

In occasione del Bicentenario della Biblioteca Berio, si propone un suggestivo tour tra le diverse sedi storiche della Biblioteca, con un percorso 'a ritroso' nel tempo: dall'attuale sede nell'ex Seminario dei Chierici, al Palazzo Barabino sito a De Ferrari che ha ospitato la Berio per quasi settant'anni, fino ad arrivare al Palazzo del Melograno in Campetto, sede della raccolta libraria dell'Abate Berio a partire da metà del Settecento. Appuntamento nell'atrio della Biblioteca Berio in via del Seminario 16. Il tour avrà la durata di un'ora e mezza, con arrivo a Palazzo Ducale alle 17.30, dove sarà possibile assistere al dibattito Libri e Spazi, presso la Sala Camino. La visita guidata della Berio sarà condotta da Moira Minafro, membro del CER Liguria dell'AIB. Il percorso in esterna sarà a cura di Valentina Fusco – Storica dell'arte e della valorizzazione del patrimonio artistico.

16.30, Sala Liguria

BOE. Il MEDITERRANEO nei festival

A cura di Book Pride Genova

Con Tomaso Boyer (moderatore), Itinerari paralleli Carla Peirolero, Suq Festival

Maria Pina Usai, U-Boot lab/Zones Portuaires e Simonetta Castia, Festival Mediterranea

Il Mediterraneo è specchio di civiltà, scambi, storie, vite, passaggi; ma anche di migrazioni, speranze, conflitti e naufragi ineludibili, sull’acqua che bagna tre diversi continenti. Un dialogo tra festival per testimoniarne la complessità.

SABATO 7 OTTOBRE

11.30, Sala Ducale Spazio Aperto

Manimàn. Storie insolite su Genova e paraggi

A cura di Oligo Editore

Con Lorenzo Beccati e Marco Vallarino

Cosa hanno in comune Buffalo Bill, Jean-Michel Basquiat, Frankenstein, Stanlio e Ollio, la principessa Sissi, i Beatles, Maciste, Carlo Goldoni, Winston Churchill? Hanno in comune Genova. In questo piccolo grande libro il noto romanziere genovese Lorenzo Beccati svela gli accadimenti che li hanno legati alla Superba. Inoltre, l’autore racconta decine di altre storie insolite che riguardano luoghi e oggetti. "Manimàn" – non si sa mai – che non è curioso!

11.30, Book Pride off da Palazzo Ducale al Museo d’arte orientale

INCROCI. E. Chiossone: un'architettura in dialogo con la città. Walking Lecture

Con Gian Luca Porcile

Da Palazzo Ducale a Villetta Dinegro una passeggiata in compagnia dell'arch. Gian Luca Porcile fino al Museo d’Arte orientale Edoardo Chiossone, edificio progettato in pieno periodo della 'ricostruzione', momento cruciale per lo sviluppo della cultura architettonica italiana, in cui la funzionalità legata alla destinazione museale si fonde con la volontà di ricucire un tessuto urbano lacerato dai danneggiamenti bellici, in un dialogo complesso con altre opere coeve di Mario Labò, suo principale progettista. In Museo presentazione del libro Museo d'Arte Orientale E. Chiossone. Mario Labò” di Gian Luca Porcile, Sagep Editore.

14.30, Sala Camino

BOE. Nessun mare è lontano

A cura di Book Pride Genova

Con un rappresentante dell’Istituto Idrografico della Marina; Stefano Cappello, LImenet; Leonardo Parigi, direttore Osservatorio Artico

“Il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole” scriveva Giovanni Verga ne “I Malavoglia”. Un immenso bene comune a tutela del quale nascono progetti e tecniche per monitorare e limitare gli effetti del cambiamento climatico. Due buone pratiche a confronto: una nuova tecnologia per contrastare il riscaldamento globale e l’acidificazione del mare e il programma di ricerca in Artico della Marina Militare – HIGH NORTH, coordinato dall’Istituto Idrografico della Marina.

14.30, Sala Storia Patria

Quarant’anni dopo Genova e le migrazioni straniere

A cura di Genova University Press

Con Fabrizio Benente, Andrea T. Torre, Maria Camilla De Palma, e Claudio Oliva

Il volume analizza lo sviluppo dell’immigrazione straniera a Genova inserendola nel mutamento del contesto territoriale. La prima parte del libro contiene una lettura dei dati statistici, correlandola ai mutamenti legislativi e ai processi socioeconomici nazionali e locali. La seconda parte contiene approfondimenti tematici: le migrazioni femminili, la scuola, il tema dell’abitare e il processo di stabilizzazione, il ruolo cruciale del volontariato e terzo settore.

14.30, Sala Genova

Genova BookPop Festival

Con Arianna Destito, Antonella Grandicelli e Sara Rattaro

Appuntamento con la presentazione del Genova BookPop Festival che si terrà dal 18 al 22 ottobre 2023 e che porterà in città autori, editori, giornalisti, docenti di scrittura creativa e di lettura interpretativa, con l’intento di offrire a Genova, riconosciuta Capitale del Libro 2023 dal Ministero della Cultura, un evento dedicato interamente ai libri e ai lettori.

15.30, Sala Ducale Spazio Aperto

Genova fuori rotta

A cura di Bottega Errante Edizioni

Con Elena Garbarino, Mara Surace, Federica Bruzzone

A Genova è possibile perdere l’orientamento e, allo stesso tempo, avere la certezza di essere nel posto giusto. Questo è il racconto di strade che si intrecciano fino ad annodarsi e voci che cantano, urlano e sussurrano le storie di una città inafferrabile, scorbutica, fuori rotta.

15.45, Book Pride Off in Piazza Matteotti

ITINERARI. Città ed erbe spontanee

Con Mario Calbi, Mariasole Calbi

Il centro storico di Genova ha i suoi segreti verdi. A svelarli saranno Mario e Mariasole Calbi, intraprendenti conoscitori delle piante di strada, tutte le “erbacce” che calpestiamo distrattamente e che i cani annusano con grande interesse. La passeggiata botanica avrà inizio sabato 7 ottobre alle ore 15 in piazza Matteotti e si addentrerà nei vicoli e nelle piazzette della città vecchia. Protagonista di questo itinerario sarà tutta quella flora rara e delicata che attecchisce negli spazi più soffocati e che, d’improvviso, sembra essersi presa una rivincita: nascere e resistere dove sembra impossibile sopravvivere. L’incontro itinerante con gli autori dell’erbario “Piante di strada” di Tuss edizioni invita a cogliere l’essenza dei luoghi a partire da minuscoli indizi, osservando la bellezza di ciò che è sfuggente ma non per questo invisibile. Per info e prenotazioni: tussedizioni@gmail.com

18.30, Sala Camino

INCROCI. Via Genova. Come cambia la città

A cura di Book Pride

Con Ilja Leonard Pfeijffer, scrittore; Matteo Macor, giornalista La Repubblica; Valentina Mancinelli

Un dialogo sui flussi di viaggiatori che stanno cambiando il volto di Genova: gli immigrati che arrivano, spesso visti come un problema, i turisti che passano, narrati come la soluzione, i cittadini che vanno via, in cerca di prospettive migliori. Cosa significano davvero per il futuro della città?

18.30, Sala Liguria

Le voci del Suq. Dal 1999 l'intercultura in scena

A cura di Altreconomia e Suq Genova Festival e Teatro

Con Marco Aime, Giulia Alonzo, Alberto Lasso, Kiros Menghistie, Carla Peirolero, Anahita Tcheraghali, Emilia Marasco (moderatrice)

Il Suq di Genova è una festa di suoni, visioni, profumi, sapori; uno spazio di incontro e dialogo tra le culture. Nel cuore del Porto Antico, ogni anno, prende vita un teatrale e mediterraneo bazar dei popoli con spettacoli, concerti, incontri, artigianato, cucine dal mondo, buone pratiche per l’ambiente. “Suq è un piccolo mondo che fa pensare a come potrebbe essere bello quello grande”: Paola Capriolo, scrittrice. “Se la parola ‘suq’ viene usata da qualcuno in modo spregiativo per indicare confusione, rispondiamogli che è vero: confondersi con gli altri è il solo modo per fare umanità”: Marco Aime, antropologo e scrittore. Il Suq di Genova è un esperimento artistico e sociale unico nel suo genere, un nuovo modo di pensare il teatro e le sue funzioni.

DOMENICA 8 OTTOBRE

14.30, Sala Camino

Liguria intrigante e misteriosa: il turismo polisensoriale

Libri con video, mappe e fotogallery per scoprire una nuova Liguria

A cura di Erga

Emanuele Bacigalupo. Giordano Bruschi, Giorgio Casanova, Ivaldo Castellani, Almiro Ramberti, Giuliano Lo Pinto, Matteo Pastorino, Italo Pucci, Ortu Gianfranco, Claudio Priarone, Luciano Rosselli, Alessandra Rotta: un coro di voci racconta cosa significhi scrivere per l'innovativa collana polisensoriale di guide turistiche Erga.

14.30, Sala Genova

INCROCI. Certe cose si vedono solo al cinema

La Nuova CInematografica Gioiello e Flight / Mostra internazionale del Cinema di Genova

A cura di Book Pride Genova

Con Lucio Basadonne, Matteo Mori, Aleksandr Balgura, Andrea Rocco, Juri Saitta e Valentina Mancinelli

Il cinema come arte e il cinema come luogo, per incontrarsi, trasformarsi, scoprire. Una sala osè persa all’asta che diventa un circolo dove cenare tra film impossibili, splatter, porno e musica elettronica. Un festival cinematografico internazionale dedicato al cinema d’autore che diffonde nella città opere sperimentali, indipendenti ed audaci provenienti da tutto il mondo.

15.30, Sala Ducale Spazio Aperto

Genova ch’è tutto dire, sospiro da non finire

A cura di Archivissima

Con DocSAI - Centro di Documentazione per la storia, l'arte e l'immagine di Genova, Archivio dei movimenti, Archivio del Porto di Genova

Tre archivi, tre ambiti, tre prospettive originali da cui guardare la città, alla luce delle storie custodite dai patrimoni storici. Un racconto inedito per guardare dietro alle immagini e ai documenti, alla ricerca delle connessioni tra luoghi, persone, idee.

16.30, Sala Camino

Intorno alla lingua genovese

Dall'Eneide ai Promessi Sposi, dai Vangeli alla Bibbia, dalle poesie ai racconti

A cura di Erga

I libri polisensoriali parlano, cantano, recitano, narrano in genovese. Una piccola Corrida per avvicinarsi al genovese con: Roberto Benedetti, Eugenio Buonaccorsi, Ivaldo Castellani, Fiorella Colombo, Nino Durante, Benedetto Mortola, Milena Medicina, Giorgio Oddone, Franco Picetti, Vladimiro Zullo.

Book Pride è promossa da ADEI, Associazione degli editori indipendenti, e dall’Associazione Book Pride ed è organizzata da Book Services, in collaborazione con Palazzo Ducale e con Genova Capitale italiana del Libro 2023. La manifestazione rappresenta l’editoria indipendente italiana, un patrimonio culturale unico al mondo con quasi il 50% del valore del mercato nazionale del libro.