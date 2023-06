Boem Festival con musica dal vivo sulla spiaggia di Bogliasco

Per la sua seconda edizione torna a Bogliasco Boem, il festival musicale che si svolge sulla spiaggia del suggestivo borgo marinaro. Boem è un “boutique festival”, sia per la tipologia di programma sia perché rispetta la natura, la sostenibilità e l'integrazione con il luogo che lo ospita, parlando a tutte le fasce di pubblico. Il festival, organizzato dal Comune di Bogliasco con il patrocinio di Regione Liguria con la direzione artistica e organizzativa di Alberto Ansaldo, Francesco Bacci e Roberto Ranghieri, è a ingresso gratuito, con una programmazione musicale che spazia dall'indie all'elettronica, con incursioni anche in altri generi musicali, tanti artisti da scoprire, corner per lo street food e per i drink tra la spiaggia e il molo di Bogliasco.

BOEM si definisce come “collettività in equilibrio”: promuove il valore culturale e sociale della musica dal vivo, ospitando artisti indipendenti, produttori e piccole imprese locali, operatori dello spettacolo e promotori culturali. Il festival ha due palchi: quello più grande sul molo di Bogliasco per gli artisti principali e i dj set e un secondo direttamente sulla spiaggia, più intimo e luogo di elezione per performance intime e cantautoriali. Il festival si svolge da venerdì 30 a domenica 2 luglio, ogni giorno dalle 18 alle 24.

Programma

Venerdì 30 giugno

Parra for cuva // palmaria // danielle // irene buselli // mariam juma

Sabato 1 luglio

Mind enterprises // aquarama the tangram // tonino 3000 // tommi scerd // davide diva

Domenica 2 luglio

Pølaroit // mombao // il cairo // viaggi andromeda // greg dallavoce // earth begins ambient set

Ogni serata è una storia che parte dalla chitarra e arriva ai sintetizzatori: si inizia con le band per chiudere con i produttori di musica elettronica. Tra gli ospiti, si spazia da “Viaggi Andromeda” che propongono un cantautorato alla Dalla senza tempo, a “Palmaria”, duo che arriva dall'estremo levante ligure, mix di electropop inglese e italiano, a “Mariam Juma”, giovane cantautrice genovese con le sue sperimentazioni elettroniche.

“Parra for Cuva”, artista principale della prima serata, arriva da Berlino: è un giovane produttore di musica elettronica e performer che ha suonato nei migliori festival di musica elettronica in giro per tutto il mondo, tra cui il Burning Man in Nevada. Amante della Liguria, ha soggiornato a lungo nella riviera ligure dove ha trovato l'ispirazione per uno dei suoi lavori. Sabato chiuderanno la serata i “Mind Enterprises”, duo di italiani all'estero (arrivano da Londra e Gran Canaria), dediti alla dance music nella sua migliore accezione, perfetti per un sabato sera sulla spiaggia. Domenica la chiusura è riservata ai “Polaroit”, gruppo tedesco, produttore di musica elettronica: hanno suonato di recente a New York e partecipano ai più blasonati format di musica elettronica internazionale.