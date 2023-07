Primo Blues Festival a Crocefieschi, tra grandi artisti e beneficenza

La Mission della Pro Loco di Crocefieschi APS è orientata alla valorizzazione del territorio e all'aggregazione sociale e sportiva delle persone. Quest'anno in particolare vengono proposte, oltre ai consueti appuntamenti culturali come ad esempio l'estemporanea di pittura e le serate dedicate a Crocefieschi Legge, degli spettacoli musicali di alto livello.

Una particolare attenzione è stata rivolta alla realizzazione della Prima Edizione del Festival del Blues in Parco Braia con due appuntamenti che vedranno esibirsi artisti di fama Internazionale; Paolo Bonfanti & Band con Aldo De Scalzi il 21 luglio e l'armonicista cantautore candidato ai Grammy Awards nel 2018 Fabrizio Poggi in acustico con il suo chittarista Enrico Polverari il 29 luglio. La rassegna darà il via ad una operazione di beneficenza mirata all'Associazione Piccoli Cuori in ricordo di Mattia Napoli* che opera in collaborazione con l'ospedale G.Gaslini, tramite la vendita di merchandising dedicato al Blues Festival con lo slogan “Fare bene il Blues.. fa del bene!” e con offerte libere a favore dell'Associazione che continuerà per tutta la

programmazione degli spettacoli degli altri artisti come ad esempio Finaz della Banda Bardò, Andrea Di Marco e molti altri. La Beneficenza sarà legata anche alle manifestazioni sportive che si svolgeranno durante questo periodo.

*Mattia era un ragazzo di Crocefieschi affetto sin da piccolo da malattie rare (erano più di una e lui sempre scherzava su questo) prima fra tutte la cardiopatia congenita. Grazie all'aiuto del Gaslini e dell'Associazione Piccoli Cuori, ma sopratutto dalla sua forza, dalla sua ironia e dalla sua resilienza è riuscito a convivere e accettare la sua condizione sino all'età di 25 anni. La sua famiglia e i suoi amici continuano a ricordarlo, infatti per il secondo anno consecutivo a Crocefieschi a partire dal 10 al 15 luglio si terrà “Vaffancuore” che non solo continuerà a tenere vivo il ricordo di Mattia ma sarà l'ennesima occasione per raccogliere fondi per l'Associazione Piccoli Cuori.