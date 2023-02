'Blu oltremare', in mostra le opere di Marco Manzella

L’arte come motore di ispirazione culturale e sociale: i wealth manager e private banker di Genova di Banca Generali Private presentano oggi l'apertura al pubblico dei propri spazi nella centrale via XX Settembre 42 per la mostra 'Blu oltremare' di Marco Manzella, pittore della Nuova Figurazione.

Il progetto ha l'obiettivo di portare luce sul talento nelle sue varie espressioni. La mostra infatti è una dedica aperta di Marco Manzella al mare e all'acqua, uno dei suoi temi prediletti. Il Blu oltremare, termine suggestivo e pieno di rimandi alla storia di una città che ha fatto del rapporto col mare la base della propria esistenza, è uno dei colori più usati dal pittore: l'elemento unificante di tutti i dipinti esposti in mostra.

Manzella parte dalla tecnica antica della tempera su tavola e sviluppa la propria abilità con uno stile del tutto suo, con soggetti contemporanei: giovani che si tuffano, bagnanti, ragazze che dondolano su un pontile o attraversano un bosco.

Oltremare, perché oltre al mare, è il paesaggio, in particolare le montagne di terra o di ghiaccio, ad essere uno dei protagonisti delle opere di Marco Manzella. Un percorso espositivo che ci trasporta in un mondo ricco di luce e silenzio, dove gli spazi sembrano diventare bidimensionali ondosi e curvilinei, tableaux vivants del XXI secolo e nello stesso tempo archetipi atemporali.

La mostra organizzata dai banker del territorio coordinati dal wealth manager Antonio Malpeli e dall'area manager Fabio Venturino è stata sviluppata in collaborazione con Open One art Gallery di Pietrasanta, associazione che da anni opera nel campo dell'arte contemporanea e nell'organizzazione di mostre nazionali e internazionali. Alla mostra è collegato il calendario 2023 di Banca Generali, con le riproduzioni dei dipinti e dettagli delle opere.

Ingresso libero: dal 14 gennaio al 30 giugno 2023

Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18

info: tel. 010/5375411.