“Le biblioteche e le città”: conferenza e visita guidata alla Biblioteca Berio

In occasione dei 200 anni della Biblioteca Berio, giovedì 1° febbraio alle 15:30 appuntamento con la visita guidata della biblioteca. A seguire, alle 16:30, nella Sala Chierici si terrà la conferenza “Le biblioteche e le città”. Entrambe le iniziative sono a cura della Fondazione Ordine degli Architetti di Genova.

La biblioteca è uno dei luoghi urbani che ha visto maggiormente cambiare il proprio ruolo, dall’inizio degli anni ‘90 con l’avvento di internet fino al Covid, ma resta un’infrastruttura sociale urbana di grande forza, un luogo collettivo che oggi più che mai è il fulcro della rigenerazione che parte dal quartiere, dell’empowerment e della co-progettazione, il luogo di incontro delle generazioni e delle culture, uno dei pochi spazi veramente pubblici rimasti nelle città. L’architettura delle biblioteche è oggi molto più di un edificio, è il loro ruolo nei piani urbani, è il processo di co-progettazione per generare innovazione, è la struttura che accoglie il nuovo.

Moderati da Nicoletta Piersantelli, consigliera FOAGE, i vari interventi affronteranno questo cambio di funzione. Dopo l’introduzione di Simona Bo, presidente Associazione Italiana Biblioteche Liguria, Emanuela Ferro (Biblioteca Berio), ripercorrerà il secolare rapporto della biblioteca civica con la città. L’architetto Gian Luca Porcile interverrà sulla nuova Berio e l’architettura a Genova negli anni ’90, contesto in cui si inserisce il cambio di sede della biblioteca. Cecilia Cognigni, responsabile servizio biblioteche Comune di Torino, racconterà l’esperienza di Torinocambia, piano integrato urbano di cui le biblioteche costituiscono il cuore, interverrà anche Raoul Saccorotti, che ne ha curato il processo partecipato. Si parlerà anche delle biblioteche spontanee e di comunità con Davide Mazzanti della Cooperativa Il Laboratorio, che racconterà l’esperienza di KORA alla Maddalena, la biblioteca dei bambini e delle bambine, nata all’interno del progetto IO VIVO QUI, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Gli incontri sono gratuiti, previa iscrizione su Formagenova.it e valgono come CPF per gli architetti (2 CPF la conferenza e 1 CPF la visita guidata). La conferenza si svolgerà in presenza oppure in modalità webinar.

La conferenza, a cura della Fondazione Ordine Architetti di Genova, rientra nel calendario di eventi per il bicentenario della Biblioteca Berio nell’ambito di Genova Capitale del Libro ed è stata organizzata in collaborazione con Berio e AIB.