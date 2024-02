Biblioteche di Genova, tutte le iniziative in programma per Carnevale

“A Carnevale ogni biblioteca vale”: le biblioteche civiche genovesi festeggiano il Carnevale con un ricco calendario di appuntamenti, all’insegna della lettura e del divertimento. Tutte le iniziative sono ad accesso gratuito.

Programma

BIBLIOTECA E. DE AMICIS

Dal 3 al 17 febbraio - ESPOSIZIONE BIBLIOGRAFICA SUL CARNEVALE

All’ingresso della biblioteca esposizione bibliografica dedicata al Carnevale.

Informazioni: 010 5579560 - deamiciseventi@comune.genova.it

7 febbraio h 16 - COCCOLE E LIBRI - SPECIALE CARNEVALE

Letture per l'infanzia per bambino 0/3 anni, a cura dei volontari Nati per Leggere Liguria nell’ambito del programma nazionale NpL

Per iscriversi telefonare al numero 010 5579560 negli orari di apertura della biblioteca oppure scrivere a deaprenotazioni@comune.genova.it indicando un recapito telefonico.

Informazioni: 010 5579560 - deamiciseventi@comune.genova.it

10 febbraio h 17 - LETTURE AD ALTA VOCE - TEEN LAAV GENOVA

Viva i coriandoli di Carnevale / bombe di carta che non fanno male! scriveva Gianni Rodari: i ragazzi del Teen LaaVdi Genova andranno a caccia di pagine che rispecchiano lo spirito di questa ricorrenza, per regalare letture ad alta voce ai loro coetanei in un incontro nella Biblioteca De Amicis. Per bambini/e dai 5 anni. Per prenotarsi telefonare al numero 010 5579560 negli orari di apertura della biblioteca oppure scrivere a deaprenotazioni@comune.genova.it indicando un recapito telefonico

Informazioni: 010 5579560 - deamiciseventi@comune.genova.it

BIBLIOTECA BERIO

Dal 5 al 13 febbraio - LE TRADIZIONI DEL CARNEVALE

Esposizione bibliografica dalle raccolte storiche della biblioteca, nello spazio BerioIdea

Informazioni: 010 55766020 - beriopromozione@comune.genova.it

BIBLIOTECA LERCARI

7 febbraio h 16.30/18 - SU LA MASCHERA

Consulteremo insieme un silent book, e con i bambini partecipanti cercheremo le parole per raccontare la storia che “leggeremo”. Seguirà un laboratorio per la creazione di una maschera da materiale di recupero.

Informazioni: 010 5579880 - lercari@comune.genova.it

BIBLIOTECA SAFFI

7 febbraio h 16.30/18 - CARNEVALE FELICE

Nell’ Auditorium del Municipio IV Media Val Bisagno, letture a tema per i bambini e laboratori in collaborazione con le insegnanti Vespertine.

Informazioni: 010 5574434 - biblsaffi@comune.genova.it

BIBLIOTECA BRUSCHI SARTORI

8 febbraio h 10 - CARNEVALE IN ALLEGRIA

Letture e laboratori sul tema del carnevale a cura di Marino Muratore per bambini di età 6/8 anni.

Informazioni: 010 5575590 - biblbruschi@comune.genova.it

BIBLIOTECA GUERRAZZI

8 febbraio h 16 - LE FILASTROCCHE DEL CARNEVALE

Filastrocche e laboratorio sul Carnevale

Informazioni: 010 5578940/42 - guerrazzi@comune.genova.it

BIBLIOTECA BENZI

Dal 12 al 16 febbraio - LA BIBLIOTECA IN MASCHERA!

La Biblioteca Benzi si mette in maschera con tante decorazioni colorate e una vetrina di libri che raccontano la storia di questa coloratissima festa e le origini delle tipiche maschere italiane e genovesi, come Capitan Spaventa e il Baciccia

Informazioni: 010 5578896 – benzieventi@comune.genova.it

BIBLIOTECA CERVETTO

13 febbraio h 16.30 - NEL CARNEVALE MEDIEVALE...OGNI SCHERZO VALE

Per far conoscere le usanze medievali ai più piccoli, la Biblioteca Cervetto organizza, presso Casa di Quartiere 13D, un pomeriggio di giochi e letture a tema in cui saranno ripercorsi gli usi e i costumi del tempo.

Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria.

Informazioni: 010 557730 – cervetto@comune.genova.it

BIBLIOTECA GALLINO

15 febbraio h 17 - EVVIVA IL CARNEVALE!

Nell’ Auditorium del Municipio IV Media Val Bisagno letture a tema per i bambini e laboratori in collaborazione con le insegnanti Vespertine.

Informazioni: 010 5574434 – biblsaffi@comune.genova.it