Biblioteca Benzi, attività ed eventi per la stagione 2023/24

Mercoledì 27 settembre ore 15:30

Presentazione delle attività e degli eventi della stagione 2023-24

Lorella Fontana, Vicepresidente del Municipio VII Ponente con delega alla Cultura, e Tiziana Ciresola, Direttrice della Biblioteca, racconteranno gli eventi e le attività in previsione per la stagione 2023-24, invitando la cittadinanza a partecipare alle date già fissate, nel periodo autunnale, e fornendo un’anteprima dei progetti che vanno maturando per il 2024. A seguire, alle ore 16, si terrà il primo evento della stagione: la presentazione del libro “i Genovesi sono tutti Balilla” di Giorgio Casanova. Presenta Aldo Pastorino. Con la partecipazione del Gruppo Storico Voltri.

Ma vi diamo intanto qualche anticipazione della prossima stagione! Nella nostra Sala Dall’Orto accoglieremo coinvolgenti presentazioni di libri: faremo un salto indietro nel tempo, ripercorrendo il Risorgimento genovese e l’epoca del Capitano Enrico Alberto D’Albertis, con tanti nuovi aneddoti sulla sua vita… Per arrivare ai giorni nostri, con un bellissimo volume di Voltri in fotografia! Non mancheranno mostre, conferenze, corsi, attività con i ragazzi e con i più piccoli… E tante importanti collaborazioni con le realtà storiche e culturali del nostro territorio! Riapre i battenti anche il nostro vivace e affiatato Gruppo di lettura e vi racconteremo novità sul fronte dei Manga!

Sarà possibile seguire la presentazione in diretta sulla Pagina Facebook della Biblioteca.