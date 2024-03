Torna al Parco del Beigua il “Biancone Day”, il grande evento dedicato alle migrazioni dei rapaci

Nel Parco del Beigua è partito il conto alla rovescia per il “Biancone Day”, il grande evento di birdwatching dedicato alla migrazione dei rapaci, che segna anche l’arrivo della stagione primaverile.

Come ogni anno i Bianconi, insieme a Nibbi, Falchi di palude, Aquile minori e tanti falchetti saranno i protagonisti assoluti del fine settimana; a voi non resta che prenotare e non dimenticare i binocoli.

L’Aquila dei serpenti, come spesso viene chiamato il Biancone per la sua dieta specializzata costituita per più del 90% da rettili, è un veleggiatore, capace di percorre decine di chilometri senza battere le ali, sfruttando le correnti termiche e di pendio, per poi riguadagnare quota sfruttando un vortice in risalita di aria calda.

Nel periodo della migrazione primaverile i territori sud-orientali del Parco rappresentano per questa specie un “collo di bottiglia”, un passaggio quasi obbligato lungo la rotta che dall’Africa tropicale, attraverso Gibilterra, arriva all’Europa continentale. In particolare intorno alla metà di marzo la concentrazione di individui che transitano nel Beigua è dell’ordine delle migliaia.

Ecco allora che sabato 16 marzo si parte con un breve trekking ornitologico che partirà con due turni, alle 10 e alle 14, dal Centro Ornitologico di Case Vaccà, sulle alture di Arenzano. L'esperta Gabriella Motta ci accompagnerà fino all'altana, punto di osservazione perfetto per avvistare il passaggio dei rapaci in migrazione e fare pratica di birdwatching. L’escursione è adatta a tutti e gratuita, con prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18 (fino a esaurimento dei posti disponibili).

E poi domenica 17 marzo sarà il Biancone Day! Dall’Agueta al Curlo e su fino all’altana, il Parco sarà pacificamente invaso da centinaia di birder, gli appassionati osservatori dell’avifauna: fin dal primo mattino esperti e veterani con attrezzature sofisticate si ritroveranno accanto a birdwatcher amatoriali che si avvicinano a questa affascinante attività, in un coinvolgente momento di condivisione e scambio di informazioni ed esperienze.

Nel corso della giornata c’è anche la possibilità di partecipare ad una breve escursione di gruppo con le Guide del Parco che ci porteranno alla scoperta delle rotte di migrazione, con soste presso il sito dove avvengono i censimenti, al Centro Ornitologico e infine all'altana di avvistamento. Sono previsti 4 turni con partenze scaglionate (ore 10-11-13-14) dalla località Agueta. L’escursione è adatta a tutti e gratuita, con prenotazione obbligatoria on-line (fino a esaurimento dei posti disponibili).

Nel weekend del Biancone il Centro Ornitologico modificherà gli orari di apertura:

sabato dalle ore 12 alle 14:30

domenica in coincidenza dell’arrivo dei gruppi accompagnati dalle Guide, con accesso libero a tutti

Per informazioni: tel. 393 9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)