“La Bellezza della Rinascita”: flash mob di Wall of Dolls per la Giornata dei Diritti delle Donne

In occasione dell’8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna, Wall of Dolls Genova presenta “La Bellezza della Rinascita”, l'iniziativa in collaborazione con OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova) e GAIA volta a contrastare la violenza di genere, in programma sabato 9 marzo dalle 14:30 alle 17:30 in piazza de Ferrari. L'evento è aperto da un flash mob al quale parteciperanno le fondatrici di Wall of Dolls Jo Squillo, Francesca Carollo e Giusy Versace.

In seguito le fondatrici insieme a Barbara Bavastro (Coordinatrice Wall of Dolls Liguria), Cristina Zunino (Vice Coordinatrice Wall of Dolls Liguria) e Chiara Urci (Psicologa Wall of Dolls) accoglieranno sul palco le autorità e i rappresentanti delle istituzioni. Giorgia Maddalena Fasce e Vittoria Gallione interpreteranno quindi il monologo “Stop alla Violenza sulle Donne” di Paola Cortellesi.

La giornata prosegue poi con testimonianze, incontri, esibizioni musicali, ballo e dj set. Durante l'evento saranno presenti corner dove i vari enti pubblici e privati impegnati nella lotta alla violenza di genere potranno informare la cittadinanza circa il loro operato. La manifestazione si concluderà con un galà benefico all'Hotel Bristol.