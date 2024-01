“Befana in Villa”: laboratorio di animazione teatrale per bambini a Villa Imperiale

Sabato 6 gennaio alle ore 15, in occasione della festa dell’Epifania nel Parco di Villa Imperiale, la Compagnia Liberitutti propone un laboratorio-animazione interattivo per bambini, dal titolo “Befana in Villa” con Fiorella Colombo, Giuseppe Pellegrini, Lara Vaccaro.

Il laboratorio, rivolto ai più piccoli, coinvolge anche i grandi con storie, canti e giochi in un percorso a tappe che svela, via via, un aspetto nascosto, un segreto, riguardante la figura della Befana la cui storia si fonde con il viaggio dei Re Magi. Sarà un pomeriggio divertente e allegro in cui si stimolerà la curiosità verso il nuovo, la fantasia e la collaborazione nel gioco.

L’iniziativa è ad ingresso libero e si svolge anche in caso di pioggia sotto lo spazio coperto antistante l’edificio.

Info 010 511447 info@teatrogarage.it