La Befana a Santa Margherita Ligure: tutti gli appuntamenti per l'Epifania

Il ponte dell’Epifania, destinato a chiudere le festività natalizie, si preannuncia ricco di iniziative a Santa Margherita Ligure. Proprio venerdì 6 gennaio non potrà naturalmente mancare l’arrivo della Befana. La simpatica vecchietta, la più attesa dai bambini, sarà protagonista in mattinata, dalle 10 alle 12, con la “Befana vien dal mare”, su iniziativa della locale Pubblica Assistenza Croce Verde, nell’area dell’ingresso del porto cittadino.

Nel pomeriggio, alle ore 15, la Befana arriverà anche al Santa Claus Village dei Giardini a mare. Sempre venerdì, nel corso del pomeriggio, le due mascotte natalizie animeranno le vie della città, per tornare anche il giorno dopo, sabato 7 gennaio.

Sabato, a partire dalle 15, torneo di burraco organizzato, a Villa Durazzo, dal Comitato Festa della Primavera. Per l’intero fine settimana - venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio - si potranno visitare gli spazi espositivi multimediali del Castello cinquecentesco, che raccontano la storia di mare e i fondali di Santa Margherita Ligure, con quadri parlanti, touch screen, proiezioni e reperti archeologici.

L’orario di apertura è compreso tra le 14:30 e le 17. Il biglietto d’ingresso è al costo di 3 euro l’intero e 2 euro il ridotto. Accesso gratuito per gli Under 14 e i residenti di Santa Margherita Ligure. Per tutti i dettagli si può consultare il sito www.livesanta.it.

Si ricorda inoltre che nella giornata di venerdì 6 gennaio, giorno festivo dell’Epifania, il mercato settimanale in corso Matteotti si svolgerà regolarmente.