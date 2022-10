Visite guidate alla Basilica di Santa Maria delle Vigne

Due appuntamenti in programma nella Basilica di Santa Maria delle Vigne, per la valorizzazione di un luogo genovese ricco di storia e arte tutto da scoprire.



Sabato 22 ottobre ore 16:30

Salita e visita guidata alla Basilica delle Vigne con piccola degustazione presso l'Antica Confetteria Romanengo.



Sabato 29 ottobre ore 16:30

Speciale 2x1 - salita e visita guidata alla Basilica delle Vigne (1 biglietto omaggio per ogni visitatore pagante).



Posti limitati.

Per info e prenotazioni: https://kalata.it/esperienza/ basilica-di-santa-maria-delle- vigne-di-genova/

A questo link il video dell'esperienza: https://youtu.be/KPHCo52kE-E