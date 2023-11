Stereotipi e felicità imposta: al Sipario Strappato arrivano “Barbie e Ken”

Sabato 11 novembre alle 21, al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165), arriva “Barbie e Ken” del Teatro La Fuffa, vincitore del Festival Inventaria 2022. Lo spettacolo fa parte del circuito “Spirali”, portato avanti dal Sipario Strappato, i Cattivi Maestri/Officine Solimano di Savona, il Garage e l’Ortica di Genova e il Teatro delle Udienze di Finale Ligure. Questi teatri, ancora una volta, faranno rete per condividere nuove drammaturgie coinvolgendo giovani attrici e attori in una serie di spettacoli a rotazione.

Nello spettacolo, i due protagonisti, ognuno nella propria scatola, si ribelleranno allo schema dei comportamenti stereotipati per cui sono stati creati, dando vita a un insieme di riflessioni sulla felicità imposta e coinvolgendo il pubblico. Sul palco, un attore e un'attrice dentro a due scatole grandi poco più del loro corpo: sono Ken e Barbie nello scaffale del Toys Center. Sono uno accanto all’altra, ognuno nella propria scatola; hanno due forzati sorrisi da giocattoli, come fossero dipinti e inestirpabili. Barbie e Ken si trovano meccanicamente costretti ad eseguire dei comportamenti stereotipati e cliché indotti dal loro ruolo in quanto "modelli" per bambini. I due fatalmente e involontariamente si ribelleranno a quello schema mettendo in dubbio il loro sapere surrogato e andando incontro a tutte le domande e le contraddizioni umane. La loro apparentemente superficiale conversazione, li porterà, senza che se ne rendano conto, a discutere dei massimi sistemi. È appunto questa inconsapevolezza che metterà in dubbio le loro conoscenze, che sembrano anch'esse prefabbricate. È parte della loro natura di giocattoli, di simboli, non avere dubbi ma solo certezze. La comicità? nasce proprio dal fatto di avere tutte le risposte, ma non sapere perché.

hi dice che Ken e Barbie debbano stare insieme? Chi dice che debbano essere sempre sorridenti e intransigenti di fronte a tutto? Che anche la loro dimensione simbolica e statuaria non possa lasciare varchi a dubbi esistenziali? Ken e Barbie in questa storia si trovano a conversare della loro condizione di bambolotti, una condizione che è forse rappresentativa anche di noi e dei nostri tempi più di quanto non pensiamo.

Il biglietto costa 15 euro, ridotto 12 euro. Sono studiati abbonamenti per pacchetti da 20, 10 o 5 spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121