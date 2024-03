“Lunaria a Levante”, sabato il concerto-spettacolo di Gianni De Feo dedicato ad Aznavour

Nell'ambito della stagione di Lunaria a Levante l’auditorium Montale del Carlo Felice, sabato 23 marzo alle ore 21, ospita il concerto spettacolo “La fine del mondo” dedicato a Charles Aznavour, le cui canzoni rivivono nell’interpretazione di Gianni De Feo e nella rivisitazione al pianoforte dagli originali arrangiamenti da parte di Giovanni Monti, amalgamandosi al racconto dal graffiante stile surreale e grottesco di Roberto Russo, per una produzione Florian Metateatro che vuole essere un’allegoria teatrale sul potere imprevedibile ed eversivo dell’amore.

Un mondo al rovescio che evoca una Francia immersa nelle calde atmosfere vintage, come in un romanzo di Daniel Pennac, dove fanno da contrappunto le vicende di Monsieur Equilibre, ingenuo e romantico sognatore convinto che il caotico mondo contemporaneo e? prossimo alla sua fine e che rimangono ancora sette giorni alla sua definitiva scomparsa. Ma nessuno sembra accorgersene e tutto prosegue nelle abitudini di sempre e la solita indifferenza, in un girotondo tragicomico.

Intanto, scorrono le canzoni di Aznavour : Apre?s l’amour, Ieri si?, Il faut savoir, Lei, L’amour c’est comme un jour, La Bohe?me...canzoni cantate dal vivo come uno sdoppiamento del personaggio in uno spazio onirico dove le note del pianoforte che accompagna il canto sembrano emergere dai marciapiedi di una vecchia Parigi ancora fluttuante su un assurdo Mondo in agonia. Ma allo scadere di quei sette giorni, Monsieur Equilibre scoprira? che...

Gianni De Feo è un attore e cantante particolarmente versato proprio per la forma del teatro-canzone: in carriera è stato diretto, tra gli altri, da Mario Ricci, Sylvano Bussotti, Werner Schroeter, Roberto De Simone, Mario Scaccia, Lindsay Kemp, Tato Russo e Maurizio Scaparro.

Inizio spettacolo ore 21, biglietto intero 14 euro (ridotti 12 euro per over 65, soci Coop Liguria, Cral Regione Liguria e possessori di Green Card; 8 euro under 26, 7 euro under 13). Per informazioni e prenotazioni tel. 010 2477045, www.lunariateatro.it

Lo spettacolo sarà replicato anche all’indomani, domenica 24 marzo, all’Auditorium San Francesco di Chiavari alle ore 17:30 nell’ambito del programma di “Obiettivo Creatività”.