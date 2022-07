Attività in natura per bambini curiosi a Villa Serra di Comago

Da giovedì 28 luglio iniziano le attività per bambini proposte dai Servizi Educativi di Solidarietà e Lavoro nel meraviglioso parco di Villa Serra di Comago. Tanti diversi tipi di iniziative per bambini dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni con 4 appuntamenti tutti da scoprire.

Qui di seguito maggiori informazioni su ciascuna attività:

• Giovedì 28 luglio

Per i bambini dai 3 ai 5 anni l’appuntamento è alle ore 16:30 con “I colori della natura”, un laboratorio alla scoperta del parco per raccogliere i materiali utili per costruire un libro tattile tutto naturale.

Per i bambini dai 6 ai 10 anni l’appuntamento è alle ore 18:30 con “Erbario in serra”, un laboratorio per esplorare il parco alla ricerca delle varie specie arboree per la creazione di un erbario.

• Martedì 30 agosto

Per i bambini dai 3 ai 5 anni, alle ore 16:30, “Lettori in erba”, un laboratorio creativo nella tranquillità della natura, ascoltando storie e conoscendo nuovi amici per immaginare e utilizzare la fantasia.

Per i bambini dai 6 ai 10 anni, alle ore 18:30, “Una storia per crescere”, una lettura creativa per scoprire, tra le pagine delle storie proposte, vari argomenti che insegneranno a vivere la natura con rispetto e consapevolezza con un momento finale di confronto e attività creativa.

• Martedì 13 settembre

Per i bambini dai 3 ai 5 anni, l’appuntamento è alle ore 16:30 con “Parco per tutti i sensi”, una visita sensoriale per esplorare il parco utilizzando i cinque sensi e scoprendo in quanti modi si può conoscere l’ambiente in cui viviamo. Il percorso è pensato su più momenti per godere al meglio il parco senso dopo senso.

Per i bambini dai 6 ai 10 anni, alle ore 18:30, “Caccia al tesoro nel parco”, un’attività ludico-didattica alla scoperta del parco, della sua fauna e della sua storia attraverso indovinelli, enigmi e prove da superare.

• Sabato 17 settembre

Alle ore 10:30 uno speciale famiglie, “I tesori del parco”, un gioco di squadra in cui le famiglie, superando prove e indizi, scopriranno insieme le meraviglie e i segreti di Villa Serra.

Il Dipartimento Scientifico della Cooperativa Solidarietà e Lavoro nasce nel 1999 per dare risposta alla richiesta di spazi e attività culturali e didattici da parte di insegnanti e scolaresche all'interno dei musei, dei parchi e delle biblioteche. Per questo motivo sono state ideate attività didattiche per bambini e ragazzi differenziando le proposte in base all'età e alle esigenze dei partecipanti. La filosofia di Solidarietà e Lavoro è quella di far diventare il contesto in cui si lavora un campo operativo sul quale fare esperienza, imparare, conoscere, approfondire: essere quindi totalmente fruibile ed utile alla crescita e alla maturazione dei giovani visitatori.

Info

Tutte le attività hanno un costo di 4 € a persona a cui va aggiunto il costo dell’ingresso al parco.

Per le attività dei bambini dai 3 ai 5 anni i genitori possono partecipare (1 per bambino), ma non è obbligatorio.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente l’attività.

Per info e prenotazioni: edu@solidarietaelavoro.it