All'asta con Stelle nello Sport le maglie di Zapata, Egonu, Sirigu e Kovalenko

Nuova speciale settimana per l'Asta benefica dedicata all'Associazione Gigi Ghirotti. Su CharityStars, Stelle nello Sport propone altri 4 importanti cimeli che saranno oggetto di rilanci del pubblico di estimatori e appassionati sino alle 18 di martedì prossimo 29 marzo. Spicca la numero 91 di Duvan Zapata, pronto a rientrare nel gruppo a fine mese dopo un lungo infortunio e a dar quindi man forte ai suoi compagni dell'Atalanta nella volata finale per la conquista di un posto in Champions League e per la fase clou dell'Europa League che vede la squadra di Gian Piero Gasperini impegnata ad aprile nei quarti contro il Lipsia.

Il Genoa schiera il suo portiere. Salvatore Sirigu è determinante in questa seconda fase del campionato con le sue parate salva-risultato. A lui il nuovo tecnico Blessin, i compagni e i tifosi si affidano per la rimonta salvezza. Fiducia ben ricambiata con la porta inviolata in sei delle ultime otto sfide. Lo Spezia scende in campo con il centrocampista ucrainoViktor Kovalenko, a segno a ottobre nella delicata sfida vinta contro la Salernitana. Giocatore dinamico e aggressivo, l'aquilotto si inserisce frequentemente in zona offensiva. All'asta partecipa anche la Nazionale di Pallavolo femminile grazie a Paola Egonu, opposto dell'Imoco Volley Conegliano. Argento mondiale 2018 e campionessa europea 2021, Egonu vanta anche uno Scudetto, un Mondiale per Club e due Champions League.

Per partecipare all'asta è possibile cliccare qui