“Villa Pallavicini: una sintesi alchemica”: incontro a Villa Gentile-Bickley

Ultimo incontro incontro del ciclo: “Sotto il velo dei simboli” a cura dell'Associazione Archeosofica di Pegli. Giovedì 6 aprile alle 17, a Villa Gentile-Bickley (Biblioteca Guerrazzi) presso il Salone delle Feste si terrà la conferenza a numero chiuso dal titolo “Villa Pallavicini: una sintesi alchemica”. Relatore: Giacomo Durante.

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria al numero 3406704253 - oppure via mail a archeosofiapegli@gmail.com

Villa Pallavicini - splendido esempio di residenza dell'aristocrazia genovese - è famosa per il parco che il Marchese Ignazio Pallavicini fece progettare da Michele Canzio, scenografo del teatro Carlo Felice. I lavori - realizzati tra il 1840 e il 1846 - portarono alla realizzazione di un'opera oggi considerata tra le più alte espressioni di giardino romantico ottocentesco. Ma non solo: il parco, visto con i giusti occhi, presenta in sé un insieme di simboli che possono essere letti in chiave alchemica, che vanno a comporre un percorso non solo esteriore ma, soprattutto, interiore.