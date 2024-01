Artemisia Gentileschi - presentazione della mostra alla Biblioteca Benzi

Martedì 16 gennaio ore 17

Artemisia Gentileschi alla Benzi

Presentazione della mostra a cura di Anna Orlando

Anna Orlando, curatrice con Costantino D’Orazio della mostra “Artemisia Gentileschi. Coraggio e passione” attualmente in corso a Palazzo Ducale, ci racconterà la storia di una donna e artista coraggiosa che ha segnato profondamente la storia dell’arte per il suo talento artistico e per le sue complesse vicende personali.

Figlia del pittore toscano Orazio Gentileschi, che fu amico di Caravaggio, rappresentò un elemento di continuità dell’arte caravaggesca ma al tempo stesso di profonda novità e realismo.

Per la partecipazione è necessario prenotare al 010 5578896 o all’e-mail benzieventi@comune.genova.it