“Art Crawling” torna nel centro storico genovese con la mostra diffusa di Andrea Modugno

Venerdì 26 gennaio torna “Art Crawling”, il progetto di mostre diffuse nei locali del centro storico di Genova, ideato dall’Associazione ARCI Pepita Ramone. Il progetto è nato nel 2021 dall’esigenza di riportare l’arte nelle strade e nei luoghi della città, dove può essere fruita da un maggior numero di persone, ma anche dal concetto di rete di collaborazione tra associazione e realtà commerciali, nell’ottica di un presidio comune del quartiere attraverso intrattenimento culturale e positivo.

Il progetto prevede l’allestimento di mostre personali di artisti che contemporaneamente espongono in diversi locali del centro storico di Genova: ogni locale ha a disposizione una tessera da consegnare agli avventori che, completandola visitando tutte le tappe della mostra, ricevono in regalo una stampa dell’artista.

L’artista in esposizione per questa edizione di Art Crawling è Andrea Modugno, illustratore e fumettista di Genova, autore di Darek e attualmente collaboratore Bonelli, alla testata Dragonero di Enoch e Vietti.

Da venerdì 26 gennaio a martedì 6 febbraio 2024, sei locali ospiteranno la mostra diffusa di Andrea Modugno: gli avventori potranno richiedere gratuitamente una tesserina, da far timbrare in ognuno dei sei locali a seguito di una consumazione. Una volta terminata la tesserina, consegnandola da Pepita Ramone, si riceverà in omaggio una stampa dell’artista!

Per chi la completerà tutta nella stessa sera (richiedendo l’apposizione della data sulla tessera da parte dei gestori dei locali), saranno in palio dei premi di maggior pregio: sono infatti disponibili fino a esaurimento scorte dei portfolio d’artista, contenenti diversi lavori di Andrea Modugno.

I locali in cui si può visitare la mostra sono:

DallOrso - Il Paradiso della pinsa (Via di S. Bernardo, 28r.)

Gradisca Cafè (Piazza delle Erbe, 31r.)

Jalapeño (Via della Maddalena, 52r.)

La Cialtroneria (Salita Pollaiuoli, 17 r.)

Mescite (Via Di Sant'Agnese, 25r.)

Ristorante Kowalski (Via dei Giustiniani, 3r.)

Maggiori informazioni sulle pagine Facebook e Instagram di Pepita Ramone