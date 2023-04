Fiere, cultura e sport: gli appuntamenti a Lavagna per il fine settimana

Rassegne culturali, fiere, film, libri e sport: molti sono gli appuntamenti in programma a Lavagna per il fine settimana che porta al 1° maggio.

- Giovedì 27 aprile proiezione del film "I am Ali" alle ore 21 nell'Auditorium Campodonico, ingresso gratuito;

- Venerdì 28 aprile alle ore 10 presso l'Auditorium Campodonico la rappresentazione di "Bambine in Guerra" di Luana Valle. Foto ritratti di Luca Dore e riduzione teatrale di Patrizia Ercole con gli allievi del Laboratorio di Lettura Espressiva dell'Accademia Culturale di Rapallo.

- Venerdì 28 aprile alle ore 18, presso la Sala Consiliare di Lavagna, Irene Renei presenta "Dieci Tazze a Colazione" all'interno della rassegna Lavagna città che legge;

- Sabato 29 aprile dalle 10 alle 19:30 “Creativamente in Libertà”, artigianato di qualità in Piazza della Libertà;

- Sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio al Parco Tigullio l'importante torneo di Basket Spring Cup che porta a Lavagna tanti giovani atleti da tutta Italia;

- Casa Carbone aperta sabato dalle 14 alle18 e domenica dalle 10 alle 13 e apertura straordinaria il 1° maggio dalle 10 alle 14.

Per maggiori informazioni IAT 0185367272 o iat@comune.lavagna.ge.it