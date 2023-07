Aperitivo in musica: dalle canzoni d'autore ai Pink Floyd

Zêna Singers Sound è una band di Genova formata da 5 musicisti con alle spalle una lunga carriera musicale, una vocalist e 4 attori. I loro concerti Live sono un vero e proprio viaggio musicale nel tempo attraverso le indimenticabili canzoni scritte da grandi autori italiani e stranieri inserendo anche un tributo ai Pink Floyd e Skorpions con alcuni brani di cui Elio Giuliani, frontman, voce solista e pianista degli Zèna Singers, ha scritto dei testi imediti in italiano. Intense e ricercate si tratta di canzoni da ricordare che esprimono un'enorme ricchezza di emozioni, sonorità e significato, facendo rivivere agli spettatori i momenti più rappresentativi della vita musicale di ieri, di oggi, per sempre. Hai passato una giornata pesante, noiosa, stancante? Non preoccuparti e vieni a sederti comodamente sulla poltrona di questo teatro ed ascolta il nostro concerto.....Saranno 2 ore di divertimento, serenità e spensieratezza.

MUSICISTI

Elio Giuliani: Voce e Pianoforte -

Luciano Barbarotta: tastiere e tromba -

Luciano Minetti: Batteria -

Luigi Picardi: Chitarra Elettrica -

Stefano Olivieri: Basso -

Manuela De Luca: Vocalist

Public Relations Manager: Flavia 3336390910