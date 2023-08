Aperitivo letterario con il comico Carlo Denei

Indirizzo non disponibile

Per la rassegna estiva dei Teatri di Levante, giovedì 10 agosto il comico Carlo Denei sarà a Sestri Levante per un aperitivo letterario in cui parlerà della sua opera "Amori laterali" presso il convento dell'Annunziata alle 18,15.

"Amori laterali" è un libro-disco dove Carlo Denei, autore televisivo, comico e cantautore, racconta di sé e canta l’amore nel senso più ampio e più vario.

Un libro inconsueto perché, proprio come un vecchio vinile, ha il lato A e il lato B. Nel lato A, oltre alla breve storia del percorso artistico di Denei, si trovano i testi delle canzoni di cui, grazie alla tecnica qr-code, si possono visualizzare tutti i videoclip e ascoltare i pezzi. Nel lato B c’è una sorta di “MiniCepu” (come diventare comici in poco tempo) e una divertente raccolta delle gag più belle della sua carriera. Pure nel lato B, sempre grazie al qr-code, si potrà vedere Denei all’opera.

Ingresso gratuito.