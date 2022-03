Aperitivo finanziario al Ravatti

Arriva un nuovo 'aperitivo finanziario', appuntamento pensato per discutere di macroeconomia e finanza con un professionista da del settore, davanti a un cocktail.

Il tutto giovedì 3 marzo presso il Ravatti, pizzeria e focacceria gourmet di via XII ottobre 182/R a partire dalle 18. L’esperto è il consulente Giuseppe Messina.

Anche stavolta il tema principale è rappresentato dalle turbolenze sulle borse mondiali, dal crash della Russia all’inflazione galoppante. Ma questo “bear market” è tale solo per colpa della guerra? Ce n’è abbastanza per spaventare i risparmiatori. Per questo si cercherà di capire quali possano essere le opportunità anche durante questa tempesta perfetta. Il format prevede una chiacchierata con spazio per domande e risposte.

Presenta Fabrizio Valenza di Radio Babboleo.

Registrazione facoltativa qui.

Per info: Ravatti 340 812 7156

Giuseppe Messina si occupa di finanza personale e investimenti dal 1984. Dopo una carriera da manager, decide di mettersi al servizio di clienti privati, istituzionali e imprese come consulente finanziario indipendente. La sua attività principale consiste nella gestione degli asset finanziari di clienti privati. I clienti possono mantenere il loro patrimonio nei loro conti e depositi, senza trasferire fondi altrove. Assieme ai clienti sviluppa strategie di investimento con la massima libertà di selezione degli strumenti. Come consulente indipendente da banche e intermediari non ha vincoli di mandato, e quindi non colloca prodotti.