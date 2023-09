In Antola in bosco: leggere la natura

Vivi un’esperienza unica! In Alta Val Trebbia non faremo solo il pieno di ossigeno camminando, sarà anche un momento dedicato alla cultura grazie agli esponenti del Premio ITAS, il più importante premio europeo dedicato all’editoria di montagna. L’evento prevede l’escursione in Antola con la Guida Ambientale, la tappa al Rifugio per la presentazione del libro “In bosco, leggere la natura su un sentiero di montagna”, UTET editore 2021, con l’autore Daniele Zovi e con il giurato del Premio ITAS Lorenzo Carpanè.

Dopo la merenda, passeggiata esperienziale alla scoperta della faggeta con Daniele Zovi, scrittore, narratore, naturalista, accademico e vero esperto a 360 gradi del mondo del bosco… da vivere anche attraverso le sue parole. A fine giornata cena al Rifugio Antola, avvinta dai colori del tramonto. Sotto il segno della luna piena torneremo alle macchine lungo la mulattiera che scende a Bavastrelli.

• Possibilità di condivisione del viaggio

• Escursione al Monte Antola, presentazione del libro “In bosco”, merenda e passeggiata esperienziale con Daniele Zovi, cena al Rifugio.

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

PROGRAMMA

Ore 10:15 – Bavastrelli: appuntamento, appello, breve transfer con auto private.

Ore 10:30 – Caprile: partenza dell’escursione con Guida Ambientale e Trekking Promoter.

Ore 13:00 – Cima dell’Antola: contemplazione del panorama e pranzo al sacco

Ore 14:30 – Rifugio Antola: saluti delle autorità e del Coordinatore del Premio ITAS, dott. Enrico Cereghini. Presentazione del libro “In bosco, leggere la natura su un sentiero di montagna”, UTET editore 2021, con l’autore Daniele Zovi e con il giurato del Premio ITAS Lorenzo Carpanè.

Ore 16:00 – Rifugio Antola: merenda

Ore 17:00 – Passeggiata esperienziale in faggeta con Daniele Zovi, scrittore, narratore, naturalista, accademico e vero esperto a 360 gradi del mondo del bosco che all’imbrunire diventa un crogiuolo di suoni, emozioni e luce cangiante da vivere anche attraverso le sue parole.

Ore 19:30 – Rifugio Antola: tramonto e cena

Ore 21:30 – Luna piena e inizio discesa verso Bavastrelli

Ore 23:30 – Caprile, fine evento

Alla mattina non perderemo l’abitudine di trovarci in uno spazio sicuro, in Antola, per raggiungerne la cima insieme alla Guida Ambientale. Facilmente avvisteremo esemplari di daini e caprioli. Saliremo verso la grande croce del Monte Antola (1597 m) e il premio sarà l’ampio panorama che si può ammirare dall’importante nodo orografico del Parco Regionale. Nel primo pomeriggio il Rifugio segnerà un nuovo ritmo narrativo, quello ispirato da Enrico Cereghini, Lorenzo Carpanè e Daniele Zovi con la presentazione del libro “In bosco, leggere la natura su un sentiero di montagna”, UTET editore 2021. In questo volume l’autore Daniele Zovi si dimostra un narratore prezioso, capace di rivelarci l'intreccio costante di clima, paesaggio, animali e piante che costituisce la vita segreta del bosco.

Saremo ospiti del Rifugio Antola, un luogo accogliente nel cuore dell’universo montano, capace di valorizzare e tenere viva la memoria di ciò che è stato. Dopo la merenda, acquisiremo nuove conoscenze, nuove emozioni grazie alla passeggiata esperienziale in faggeta con Daniele Zovi.

Il bosco il più delle volte lo attraversiamo, lasciandoci alle spalle un alone di mistero, quasi fosse un luogo sacro. Il bosco confonde le idee, incute paura, suggerisce rispetto e al tempo stesso curiosità, ma è sempre lui a fare da sfondo alle nostre escursioni, dettate anche dalla speranza di avvistare gli animali che lo abitano. E allora addentriamoci in silenzio nel bosco, insieme a Daniele Zovi, per scoprirne i misteri…

A fine giornata cena al Rifugio Antola, avvinta dai colori del tramonto. Sotto il segno della luna piena torneremo alle macchine lungo la mulattiera che scende a Bavastrelli. La vicinanza, la condivisione delle emozioni trasmesse dalla natura, queste sono esperienze da vivere almeno una volta con Escursionismo Liguria. Con noi si cammina e ci si emoziona. Sempre di più.

L’ITINERARIO

Da Caprile (998 m), lungo l’antica via saliremo insieme alla Guida Ambientale ai pascoli de “I Piani”, dove è facile incontrare mucche al pascolo. La storica mulattiera continua a salire nella penombra della faggeta, dove si percepisce la presenza dei caprioli: dal Passo Tre Croci ci aspetteranno modesti dislivelli fino alla panoramica cima dell’Antola (1597 m).

Dalla grande croce bianca, inaugurata e benedetta dal vescovo di Tortona nel 1907, si scende di quota verso la cappella di San Pietro e Paolo. Si superano ora l’inagibile rifugio Bensa e i ruderi del rifugio Musante, per scendere in breve al Rifugio Antola, con ampi panorami sulla valle del Brugneto e l’omonimo lago. Dopo la presentazione del libro “In bosco”, la merenda e la passeggiata esperienziale con Daniele Zovi, riprenderemo l’escursione con la Guida Ambientale. Attenzione però: prima ancora di scendere lungo la mulattiera di Bavastrelli, piatti, bicchieri e posate saranno le nostre dotazioni per presidiare questo avamposto dell’Appennino ligure-piemontese.

Solo dopo la cena al Rifugio Antola (polenta e salsiccia, dolce, caffè) saremo pronti a scendere a valle con le torce frontali.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE GUIDATA

• Tipologia itinerario: escursione guidata Caprile/Antola/Bavastrelli, presentazione libro, passeggiata esperienziale nel bosco con Daniele Zovi, cena al Rifugio Antola.

• Quota di partecipazione evento: 16 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una Guida Ambientale ed Escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, merenda e cena al Rifugio.

• Quota cena al Rifugio: 16 euro. Menù: polenta con salsiccia o formaggio, crostata della nonna e caffè. Bevande escluse.

• ?? Appuntamento ore 10:15 a Bavastrelli. Per chi non è automunito possiamo prevedere un appuntamento a Genova-Prato ore 8:30, in fondo a Via Struppa, presso il capolinea della linea AMT nr 13 (indirizzo: Piazzale Brigata Volante Severino). Bisogna però prendere accordi in fase d’iscrizione all’escursione guidata.

• Fine escursione ore 23:30 circa

• Pranzo al sacco, cena al Rifugio

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

• Dislivello: + - 650 metri circa

• Durata della camminata: 4.30 ore circa andata/ritorno, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco, merenda e cena al Rifugio, presentazione libro, passeggiata esperienziale con Daniele Zovi.

• Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ricordatevi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare). Anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso suggeriamo un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.