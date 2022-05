L'Antica Fiera di Torriglia tra bancarelle, fiera del bestiame, canestrelletti e artigiani

Domenica 19 giugno 2022 l'Antica Fiera di Torriglia torna per la quarta edizione.

La storica "Fiera di Maggio" che si teneva a Torriglia in passato richiamando interessati da tutta la Liguria ritorna con prodotti di ogni genere, e la consueta presenza di attività da svolgere con gli animali per adulti e bambini, oltre a tanta musica a tema. Grazie alla partnership tecnica del Centro Equitazione il Mulino del lupo verranno organizzate diverse attività con cavalli e altri animali.

Non mancheranno prodotti di qualità di tutti i generi, gastronomia con i famosi canestrelletti, artigianato, produzioni creative degli hobbisti e divertimento.

L'affascinante borgo di Torriglia, per l'occasione chiude le proprie strade principali, trasformandosi in una grande zona pedonale dove sarà possibile parcheggiare nell'apposito parcheggio e visitare tutta la manifestazione in piena libertà. La via principale ospiterà la fiera e i negozi per un totale di oltre 100 espositori, mentre la fiera del bestiame e il centro equestre saranno situati nella zona al di sotto del parcheggio principale.

Un'occasione per esplorare a fondo il borgo che rappresenta la porta dell'incantata Alta Val Trebbia, lo straordinario centro storico, l'effige della "Bella di Torriglia", il Castello dei Fieschi e il Parco del Principe che lo circonda; e magari per completare la gita domenicale visitare anche i comuni circostanti e la fantastica natura del Parco Antola.

Insomma una giornata che non vuole essere banale, nella quale si potrà fare acquisti, andare a cavallo, far divertire i bambini, esplorare storia e natura e rivivere un'atmosfera antica con un tocco di modernità a soli 20 minuti da Genova.

Ideazione e organizzazione: Consorzio Val Trebbia - Partnership tecnica: Centro equestre il Mulino del lupo - Patrocinio gratuito: Comune di Torriglia