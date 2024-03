Angelo Pintus torna al Politeama Genovese con il nuovo show “Una brutta persona”

Angelo Pintus torna al Politeama Genovese da martedì 26 a venerdì 29 marzo con il nuovo show “Una brutta persona”. Campione indiscusso di gradimento, incassi e presenze, Pintus, come di consueto, desidera stupirci non svelando nulla di cosa si nasconde dietro il nuovo emblematico titolo. Non resta quindi che aspettare di scoprirlo in scena.

Spettacolo fuori stagione, biglietti disponibili presso la biglietteria, il botteghino on line del Politeama Genovese e il circuito online ticketone.

Info su politeamagenovese.it