Gli Ancient Veil presentano il nuovo album “Puer Aeternus” a La Claque

Il 7 dicembre alle ore 21 presso La Claque in Agorà – Teatro della Tosse in vico San Donato 9 a Genova, il gruppo rock progressivo Ancient Veil realizzerà un concerto/presentazione del loro nuovo album “Puer Aeternus” appena pubblicato dall’etichetta Ma.Ra.Cash Records.

Un concerto evento con numerosi musicisti ospiti per dar voce ai personaggi di “Puer aeternus”, mitologici ma allo stesso tempo umani, che vivono nel presente e nel passato, dove attualità e miti classici si fondono senza limiti di tempo, luogo, cultura, spazio. Il nuovo lavoro degli Ancient Veil è un album che si muove in mille direzioni. La tematica è antica, arcaica e attuale come tutti i drammi eterni che l’uomo da sempre vive. La sua inadeguatezza nel rapportarsi con se stesso e di conseguenza con il mondo esterno. Un “eterno fanciullo” dalle enormi capacità che preferisce non affrontare le sue trasformazioni, incapace di crescere realmente, di costruire una vita in armonia con i suoi simili e con la forza più grande al di fuori del suo IO: la natura.

Al concerto oltre agli Ancient Veil composti da Edmondo Romano al sax soprano al clarinetto e flauti, Alessandro Serri alla voce e chitarra, Luca Scherani alle tastiere, Marco Fuliano alla batteria, e Massimo Palermo al basso prenderanno parte concerto numerosi ospiti: Simona Fasano e

Sophya Baccini alla voce, Roberto Piga e Fabio Biale al violino, Ilaria Bruzzone alla viola, Kim Schiffo al violoncello, Martin Grice al sax contralto, Francesco Travi al fagotto, Valeria Trofa all’oboe.

L’album sta ottenendo in Italia e all’estero ottimi riscontri da parte della stampa specializzata, considerato uno degli album migliori del progressive-rock usciti nel 2023. Nell’album sono presenti musicisti noti tra cui Lino Vairetti (Osanna), Martin Grice (Delirium), Tony Cicco (Formula Tre), Roberto Tiranti (New Trolls), Natalino Ricciardo (Paolo Conte)… tutte voci scelte e motivate nella scelta timbrica e attoriale del personaggio. Puer aeternus è un album decisamente prog con aperture sperimentali, world, folk, acustiche, ma è anche un’opera, è teatro, storia, musica per immagini ed emozioni, dove in primo piano risuonano gli strumenti acustici da sempre marchio degli Ancient Veil.

L’evento è organizzato da Eden Production, Ma.Ra.Cash Records, Black Widow Records, Mat2020, Record Runners.

L’ingresso è di € 12,00, per informazioni e prenotazioni 010 2470793

promozione@teatrodellatosse.it - https://teatrodellatosse.it e www.ancientveil.it

Link acquisto biglietti https://teatrodellatosse.vivaticket.it/.../ancient.../223942