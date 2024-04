Altri suoni: Space Fractures al Count Basie

All’interno di un Silos dismesso immerso nel fascino sereno ed equilibrato del paesaggio del Montefeltro, prende forma l’idea di Space Fractures. Un racconto interiore senza trama, dove la multidimensionale materia timbrica della chitarra elettrica e della voce viene trasfigurata in un continuum di abbozzi sonori a volte molto essenziali, a volte più strutturati, a volte totalmente improvvisati, ove emergono, più o meno palesi, anche frammenti di Cage, Messiaen, Scelsi, Zorn… In questo processo di continua trasformazione, lo spazio acustico si “frattura” per dischiudere nuovi spazi immaginari, in un gioco etereo ed arcano di scatole cinesi dalle quali, assieme ai suoni, a volte escono movimenti e voci che interagiscono con la musica fondendosi con essa per poi dissolversi e ritornare, trovando materia attraverso il corpo della danzatrice.

Simone Spinaci - Chitarra elettrica, canto armonico

Maria Francesca Guerra - Danzatrice, Performer, Autrice