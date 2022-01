"Alle 5 da me": con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero si ride al Politeama

Prezzo non disponibile

Il 1 e 2 aprile 2022 alle 21 in scena al Politeama Genovese c'è "Alle 5 da me" con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero. Biglietti in vendita da 26 a 31 euro più prevendita.

Si tratta di una divertente commedia francese, dallo stesso autore e con gli stessi protagonisti de "L’inquilina del piano di sopra", con musiche di Banda Osiris.

Protagonisti Gaia De Laurentiis, che interpreta cinque donne che corteggiano un uomo, e Ugo Dighero, che invece dà voce e volto ad altrettanti uomini che corteggiano una donna. Un vero e proprio percorso ad ostacoli, che porterà i due protagonisti a cimentarsi con grande maestria nelle più svariate interpretazioni, dimostrando ognuno le proprie straordinarie capacità attoriali. Una macchina del divertimento, che conquista il pubblico con un finale a sorpresa inaspettato.